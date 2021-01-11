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社安網2.0擬一個月訪視個案4次 前線人員：造成困擾

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
時代力量立委王婉諭今舉行公聽會，針對「社安網2.0」做討論。記者陳熙文／攝影
時代力量立委王婉諭今舉行公聽會，針對「社安網2.0」做討論。記者陳熙文／攝影

時代力量立委王婉諭今舉行公聽會，針對「社安網2.0」做討論。有第一線人員指出，社會安全網第二期計畫中，對自殺個案的關懷所做的新設計，對前線人員造成困擾，無法保有彈性，反而可能對訪視個案造成困擾。

行政院於2018年核定「強化社會安全網第一期計畫」，現將提出第二期計畫。王婉諭今與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委洪申翰、吳玉琴，偕第一線社工人員和學者共同舉行「社安網2.0為何與實務脫節？如何建立跨專業的協力網絡」公聽會。

衛福部指出，社安網2.0調整「自殺訪視流程」，大幅增加訪視次數，且須面訪本人才起算訪視期程。衛福部解釋，由於研究顯示，個案再自殺風險在自殺企圖30日內最高，在「自殺個案通報後關懷作業流程」新制中，訂定訪員需於一個月訪視個案4次，及第一次須訪視本人。

該流程規定，需由訪員訪視到本人後，於第一個月再訪視3次，於達標後，自第二個月起，同舊制訪視規定，一個月至少訪視兩次。

對此，入家社區工作者專業促進聯盟代表、臨床心理師朱世宏表示，一線工作者都是希望以關係為基礎進入案家，但社安網2.0的新制卻讓他們進退兩難。

他認為，以第一個月訪視4次作為最低標準，這樣的頻率過於密集，且缺乏彈性，尤其自殺的個案有特殊性，屬於非自願性個案，要達到一個月訪視兩次都非常免強，甚至有點擾民，一線人員需要更長的時間來建立關係，如此密集的訪視反而有可能不利於後續關係的建立。他表示，應該保持相關彈性，視個案不同做訪視次數的調整。

王婉諭 衛福部

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