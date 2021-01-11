林心如：跨性別者用另一個身分活下去，其實活著比死亡更需要勇氣

在林心如首部監製並主演、李李仁減重13公斤並男扮女裝演出跨性別者的電影《迷失安狄》中，它以一種最扣人心弦的突破和感慨，交織出那底層小人物的悲劇與吶喊……

在社會上的各種角落，也許你從來沒有想過的，是那些因為自我身分迷惘、為了家庭認同踟躕的憂愁──這些人往往因為性別、性向的差異必須面對更多的質疑和桎梏，更可能終其一輩子，永遠不敢面對內心真正的聲音。

在林心如首部監製並主演、李李仁減重13公斤並男扮女裝演出跨性別者的電影《迷失安狄》中，它以一種最扣人心弦的突破和感慨，交織出那底層小人物的悲劇與吶喊，你我不僅能深深被故事情緒牽引，更能以多元的包容，認識不同的價值。

《迷失安狄》故事描述，跨性別者安狄（李李仁飾）、外籍移工蘇荷（林心如飾演）以及聽障少年阿德（陳澤耀飾），在一次因緣際會下相遇，並在同一個屋簷下生活，他們在這座困頓且冷漠的城市中，為自己點起一盞叫做希望的燈……

林心如首部監製電影 堅持替小人物發聲

《迷失安狄》的英文片名「Miss Andy」，其實正貼切地勾勒出某些人性別和身分的認同，但他們卻也常在自我迷失的猶豫下，永遠不敢發聲、無法踏出那一步，背後的煎熬，也許不是你能夠想像。

身為監製的林心如，這回可是從無到有催生這整部電影，她分享，「2018年時就想要做一部電影，但一直沒有合適的劇本，後來在偶然下認識了製作人，她的作品比較多小人物，這是我特別喜歡的類型，比起大場面、大成本的製作，那些可以探索細膩人性的題材，其實更像我想做電影的初衷。」

於是，這個起源於英國的跨性別者變性、中樂透後家人都重新聯繫、攀關係的新聞，成了金鐘編劇杜政哲執筆的起源發想，從《16個夏天》就開始跟林心如有著深厚合作關係的他，也和林心如一起到馬來西亞做了非常全面的田調，更切身的了解，那些人活得有多麼痛苦。

對他們來說 活著比死亡更需要勇氣

林心如說，「在台灣，或是在泰國，LGBT族群其實是非常自由的，但這樣的人在馬來西亞，其實是特別卑微，因為他們不僅會被歧視，在法律上與生活上都非常不平等，更可能隨時被宗教警察抓走，而且會遭受污辱等各種不禮貌的舉動。」

所以要說這樣的故事、要詮釋小人物的卑微和哀戚，最適合的就是將背景設定在馬來西亞，加上導演陳立謙正是馬來西亞人──林心如肩負監製的重責大任一個個串起不同要角，也逐漸讓故事雛型誕生。

「這些人都是要用另一個身分活下去，他們要活著比死亡更需要勇氣。」

監製為什麼辛苦？「找資金真的很累」

林心如笑說，當監製最辛苦的，就是「找資金真的很累！」包含要跟各大老闆開會、討論劇情細節、了解整齣電影的計畫，「這對演員出身的我來說真的不太擅長，到最後要錢要得太麻煩了，索性自己乾脆自掏腰包出了一部份。」她補充，「不過也是因為這部真的是比較小成本，所以我才有辦法自己負擔！」

有趣的是，選擇李李仁擔任這男、女主角的重責大任，其實是在劇本初期就已經有了他的雛型，「我認為安狄應該是個已經有家庭、成家的男人，所以就沒有想要找太年輕的演員，加上李仁哥給人印象一直以來就是個好先生、好爸爸，之前的合作很愉快、私下我們兩個家庭也常相處，就早已屬意讓他演出。」

林心如說，「當時我打電話給他問他敢不敢演變性人，他直接很乾脆的回我『敢啊！有什麼不敢』，接著他還發來他扮女裝的照片，我一看就覺得怎麼跟安狄這麼像，後來見面討論了很多細節，他便決定接下這個角色，那是一個很陽剛又很滄桑的人物。」

扮女裝大膽詮釋 李李仁從影最大突破

李李仁則分享，一開始看到劇本時，就知道這部電影的挑戰非常大，沒想到實際上戲時，才發現辛苦程度遠超過自己想像，在拍攝這電影期間，他不僅要花費大量時間化妝，也必須戴假髮、胸罩，再加上他容易出汗，拍到一半時就發現頭皮、胸部都狂長濕疹，讓他苦笑「真的還是不習慣女裝」。

李李仁在片中演繹跨性別者的痛苦人生，也講述他面臨外界歧視，只想回歸自己的家庭獲得認同；他認為安狄在外辛苦這麼久，無非是希望即便全世界都不接受他，也希望家人一定要接受他。

李李仁劇中有句台詞是這麼說的：「這五年來外人怎麼看我，我都無所謂，把我當怪物看，我都不介意，因為我知道那是真的我」──這句話一語道破跨性別者心底始終跨不去的親情門檻。李李仁說，「我看過很多變性人的訪問，他們每個人都想回去找家人，但是有一半以上的家人是不想見他們的」，期許能透過這部電影，讓更多人正視他們的痛苦與悲傷。

林心如為戲詮釋偷渡移工，扮醜也絲毫不在乎

林心如在電影中，為了飾演偷渡到馬來西亞的越南移工，她不僅苦練了越南語，還以一種最沒有包袱的素顏形象，詮釋出那被丈夫家暴、只能帶著孩子逃跑的辛酸。

為了這部戲，林心如還找了郎祖筠上表演課，冀望自己用些新的東西、新的嘗試，想像自己的境遇，她後來把自己比喻為「母狼」，也許兇悍、不容易接觸外界環境，但無不是為了保護自己的小孩，所做的努力和付出。

林心如：活著最重要的是要先認同自己

這部電影以跨性別者、外籍移工為主角，雖真實表現出社會的殘酷，但即便生活多麼辛苦，片中主角仍願意努力生存下去。

林心如表示，自己身邊雖然沒有跨性別者友人，但一直很心疼同志朋友，「他們不能坦承，不能出櫃，都會活得很壓抑，無論是對於家庭、社會的壓力，讓他們無法坦蕩蕩做自己，會陷入一種憂鬱的情緒。」

她分享，希望大家透過《迷失安狄》，都能夠收到不同的體悟或感觸，「我覺得最重要的是要先認同自己，不管是任何的性向，都是要先接受自己、不要排斥內心的想法，那樣才會快樂。」

「畢竟，很多人不能出櫃，很多都是不敢違背父母，做出自己也不能認同自己的決定。」

林心如說，自我的認同是很重要的，當有了自我認同，最渴望的就是家庭對自己的認同，很多變性人的內心只是想要回家、想要爸爸媽媽可以接受。

其實在很多地方，做自己是很難的，「在台灣很幸福，觀念很開放，未來我自己的小孩如果喜歡同性，我一定會全力支持，因為無論如何，孩子的幸福、開心才是最重要的事，我絕對會當他們最大的支柱。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.1.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）