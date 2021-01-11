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高雄輕軌大南環段明通車 林欽榮有信心增2/3運量

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄輕軌大南環段明午通車，全長12.8公里，將是全台運行中的捷運最長的一條。記者王昭月／攝影
高雄輕軌大南環段明午通車，全長12.8公里，將是全台運行中的捷運最長的一條。記者王昭月／攝影

高雄環狀輕軌大南環段預訂明午4點通車，全程12.8公里，由現行14站增為23站，票價不變。通車前夕，副市長林欽榮前往視察並豪氣地表示，大南環段通車後，將是全台已運行的捷運中最長的一條，他有信心一年後運量增加三分之二。

高雄第一階段輕軌全長8.7公里，設14站，大南環段通車後，從鼓山區公所C17站到凱旋公園C32站，將再增加9站，沿線經過民生、凱旋醫院及高師大附中、三信家商、國際商工等校，至中正路C32站與捷運橘線交會，路網完備後，通勤、就學將更便利。

林欽榮今午前往視察最後整備工作，他說，明起大南環段正式營運，將比捷運淡水線還長。全長12.8公里，票價不變，他鼓勵使用電子支付，還是10塊錢，若單獨買票證，則是30元。

林並說，大南環段開通後，等於讓半個高雄熱和起來，目前雖然仍有些小瑕疵待改善，但系統測試，狀況良好，等2022年底北環線完工南北貫通後，將有助 於民眾就學、就業及觀光旅遊。

即將通車的大南環段，從凱旋醫療園區到籬子內之後，會轉到夢時代購物中心，再經過經貿園區、流行音樂中心、駁二，最終到鼓山區公所。林欽榮說，屆時全部120部車廂也會導入5G AIoT(人工智慧物聯網)，司機員透過大數據就可以看到下4個路口的行車狀況，服務更加優化。

林欽榮說，目前因疫情關係，不敢宣稱運量倍增，不過他有信心，旅次至少會增加三分之二。

高雄副市長林欽榮今視察輕軌大南環段，有信心營運後旅次增三分之二。記者王昭月／攝影
高雄副市長林欽榮今視察輕軌大南環段，有信心營運後旅次增三分之二。記者王昭月／攝影

林欽榮 捷運 票價

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