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37種日常生活染疫風險排行！德州醫學協會：最高風險不是搭飛機

聯合新聞網 / BabyHome
出席大型音樂演唱會、去室內體育館、參加超過500人以上的宗教儀式參加超過500人以上的宗教儀式、去酒吧為染疫最高風險。 美聯社
出席大型音樂演唱會、去室內體育館、參加超過500人以上的宗教儀式參加超過500人以上的宗教儀式、去酒吧為染疫最高風險。 美聯社

【編輯：武美齡】

台灣日前增加新冠肺炎本土病例，指揮中心不斷提醒民眾應注重防疫，而美國德州醫學協會也發布「日常生活和社交活動風險等級排名」，將37項常見的行為依照「低風險」至「高風險」排序，其中去遊樂園、吃buffet、看電影都被列為高風險，媽媽最愛上美髮院洗頭的風險也不低，且參加婚禮竟和搭飛機的風險相當。

最近社群間瘋傳一份美國德州醫學協會發布的「日常生活和社交活動風險等級排名」，內容提到：「提醒各位： 一群傳染病專科醫生把一些日常生活和社交活動的風險等級排名，請記住，這些級別是基於醫生的專業知識並假設參與者都採取了最大的安全預防措施，包括社交距離，佩戴口罩，手部衛生……等，他們評估每項活動的風險分9個級別：最低風險等級1，最大風險等級9...」，並將37種日常生活一一排名，例如拆郵件、在辦公大樓工作、住飯店去美髮沙龍、到商場購物等，訊息於社群平台流傳。

根據MyGoPen查證，實際以關鍵字搜尋，的確找到了英文原始版本的表格，該內容是由美國德州醫學協會（Texas Medical Association）發布。

2020年7月，德州醫學協會就在官方推特上發布了這張圖表，詳列37種日常活動的染疫風險，表格中的排名共分為五個等級，分別為「low risk」、「moderate-low」、「moderate risk」、「moderate-high」，以及「high risk」，並從等級1至等級9依序排列。而德州醫學協會的官方推特，也在2020年12月23日，針對聖誕假期發布類似的內容。

為維護自身健康及保護家人，防疫工作不能少，以下分享美國德州醫學協會所發布的「日常生活和社交活動風險等級排名」。

37項日常生活和社交活動風險等級排名

【低風險】

風險指數日常行為
1拆郵件 
2餐廳外賣
2加油站加油 
2打網球
2露營

【中低風險】

風險指數日常行為
3超市購物
3與人群一起散步、

跑步或騎自行車

3打高爾夫球
4在飯店住兩晚
4坐在醫生候診室
4去圖書館或博物館
4在餐廳吃飯(戶外)
4在繁忙的市中心逛街
4去公園1小時

【中等風險】

風險指數日常行為
5在別人家吃晚飯
5參加燒烤Party
5去海灘
5到商場購物
6送孩子上學或日托
6在辦公大樓工作
6在公共游泳池游泳
6拜訪親戚或朋友

【中高風險】

風險指數日常行為
7去美髮沙龍或美容院
7在餐廳裡吃飯(室內)
7出席婚禮或葬禮
7搭飛機旅行
7打籃球
7踢足球
7問候朋友時擁抱或握手

【高風險】

風險指數日常行為
8吃自助餐buffet
8在健身房鍛煉
8去遊樂園
8去電影院
9出席大型音樂演唱會
9去室內體育館
9參加超過500人以上

的宗教儀式

9去酒吧

以上資訊提供讀者參考，防疫你我有責，也同時提醒大家應遵守中華民國流行疫情指揮中心指示，盡一切努力防堵新冠病毒。

資料及圖片來源：MyGoPen美國德州醫學協會官方推特

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