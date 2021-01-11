防疫旅館春節需求 林佳龍：確保返國者可入住

因應春節返鄉潮，交通部長林佳龍今天表示，農曆春節前防疫旅館調度，朝1萬間防疫房間目標努力，也會總量調控各縣市之間的調度，確保返國居家檢疫者都有防疫旅館可入住。

林佳龍今天到台中市烏日區視察「微創施工孔蓋啟閉創新工法觀摩」，接受媒體聯訪有關達到1萬間防疫房間的進度時，他表示，希望目標在春節前能夠增加1萬間。

林佳龍表示，交通部觀光局8日召集各地方政府及旅館業者代表開會，防疫是全民責任，也都希望目標在農曆春節前能夠增加防疫房間1萬間，目前盤點已經有3600間房可納入防疫旅館，另外也協調短期租用。

林佳龍指出，至於部分旅館若以住宿為主，也會進一步評估，包括相當多大型旅館提供居家檢疫者的家屬入住，以安心旅館的概念，甚至優惠只有2成的房價，初步盤點也將近6000間可利用，加上指揮中心透過檢疫所的提供，應該可以滿足新增1萬間的需求。

對於各縣市回台的台商與旅館數不一定符合，中央如何統一調度問題，林佳龍表示，居家檢疫為14天，若有太多空房也是浪費，因此會協助調度各縣市人數多寡，讓中央與地方互利。

林佳龍指出，將跨縣市提供登記，並參考各縣市空房數量變化，由於返國者須先填寫入住的防疫旅館，若有空房將優先提供，確保回國者有防疫旅館可入住，再來總量調控各縣市之間的調度。