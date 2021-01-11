日、韓禽流感來襲 彰化出動到芳苑禽場消毒

禽流感病毒好發於秋冬季節，嘉義縣鰲鼓濕地尖尾鴨寺日前檢出H5亞型高病原性禽流感，高雄市茄定濕地候鳥(鴨科)排遺檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣為降低風險，縣府動物防疫所今天上午派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場加強消毒。

彰化動物防疫所表示，這次檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒與日本、韓國近期發生禽流感疫情的病毒有99％高度相似，目前已造成韓國48個禽場案例，撲殺家禽1490萬隻，及日本34個禽場案例，撲殺家禽數達500萬隻。

彰化縣有陸禽1325場，水禽1132場，彰化動防所提高警覺今天出動前往禽場加強消毒，並向養禽戶宣導加強生物安全措施，強化消毒措施，以降低環境中病原量，減少禽流感發生風險。

彰化動防所長董孟治說，禽流感病毒容易隨著候鳥遷移，而攜帶病毒至台灣地區，漢寶濕地常有候鳥出現，彰化西南角也是禽場密度最高的區域，因此加強各項消毒，並提醒養禽農民加強各項生物安全防疫工作，禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，若家禽有異常或不明原因死亡，或是飲水、攝食、產蛋率有異常下降情形，應立即通報。