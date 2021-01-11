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日、韓禽流感來襲 彰化出動到芳苑禽場消毒

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化有2400多家禽場，縣府動物防疫所派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場消毒防禽流感。圖／彰化縣福提供
彰化有2400多家禽場，縣府動物防疫所派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場消毒防禽流感。圖／彰化縣福提供

禽流感病毒好發於秋冬季節，嘉義縣鰲鼓濕地尖尾鴨寺日前檢出H5亞型高病原性禽流感，高雄市茄定濕地候鳥(鴨科)排遺檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣為降低風險，縣府動物防疫所今天上午派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場加強消毒。

彰化動物防疫所表示，這次檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒與日本、韓國近期發生禽流感疫情的病毒有99％高度相似，目前已造成韓國48個禽場案例，撲殺家禽1490萬隻，及日本34個禽場案例，撲殺家禽數達500萬隻。

彰化縣有陸禽1325場，水禽1132場，彰化動防所提高警覺今天出動前往禽場加強消毒，並向養禽戶宣導加強生物安全措施，強化消毒措施，以降低環境中病原量，減少禽流感發生風險。　

彰化動防所長董孟治說，禽流感病毒容易隨著候鳥遷移，而攜帶病毒至台灣地區，漢寶濕地常有候鳥出現，彰化西南角也是禽場密度最高的區域，因此加強各項消毒，並提醒養禽農民加強各項生物安全防疫工作，禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，若家禽有異常或不明原因死亡，或是飲水、攝食、產蛋率有異常下降情形，應立即通報。

養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

防範禽流感，彰化縣府動物防疫所今天派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場加強消毒。圖／彰化縣福提供
防範禽流感，彰化縣府動物防疫所今天派遣消毒防疫車到芳苑鄉漢寶濕地及附近禽場加強消毒。圖／彰化縣福提供

禽流感 鰲鼓濕地 流感病毒

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