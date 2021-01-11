寒流發威虱目魚凍斃大量上市 價格之亂預計半個月

寒流連續低溫，彰化縣沿海養殖池每天都有虱目魚凍昏，在死亡前被運到零售市場拍賣，打亂行情，導致產地大盤價拉不起來，預料「虱目魚」價格之亂將持續半個月。

彰化縣芳苑鄉沿海空曠地區入夜後溫度攝氏7度至13度，虱目魚若被養在北風面、越冬池深度不足的養殖池，將過不了10度以下的長夜，凍昏後浮上水面，漁民打撈時會掙扎，但很快又昏厥，被全數撈起送往市場、分贈親友，如果魚體狀況不良，直接捨棄作為有機肥料。

芳苑鄉漁民許永坤說，低溫天氣有沒有放晴，決定虱目魚受凍後能否熬過寒冬，即使白天回溫，短暫陽光和陰天都無法提供足夠熱能，虱目魚凍昏翻肚，過了中午就死亡。

彰化縣養殖池以放養文蛤為主，虱目魚是工作魚，負責吃藻類。縣政府農業處目前虱目魚死亡統計數字仍是12萬噸，但天氣持續低溫，在前兩次冷氣團凍傷的虱目魚陸續昏迷浮上水面，漁民繼續打撈，大部分流入彰化平原甚至南投縣販售，依體型大小，從3尾100元到每尾100元。

今年虱目魚產地批發價約每台斤50元，大量凍死，價格並未因活體產生大減而上升。漁民認為，短期間虱目魚大量上市，有批發、拍賣、餽贈，價格混亂，產地維持50元至55元，消費者可能用更便宜價格買到或免費收到親友轉贈，預料虱目魚價格之亂將維持約15天。