今年起58個偏鄉可遠距會診 民眾仍得先到當地院所就醫

健保今年起給付58個山地離島地區的遠距醫療，先開放衛福部遠距醫療試辦計畫包括的眼科、皮膚科、耳鼻喉科及急診，總額已為此編列一億元。健保署醫務管理組科長張作貞表示，服務運作前，需要在地與遠端兩方的醫療院所或衛生所先議定好，再來向健保署申請，偏鄉民眾只要先到當地的診所或衛生所，就能得到專科會診或急診。

不過，目前服務模式還有一些限制。例如，在地端必須是醫療院所，不包括在宅醫療；民眾如果是在在地端沒有提供服務的時間需要急診，還是得親自去急診；健保署目前僅以重返急診率、轉診率、看診人次作為遠距醫療服務指標，尚無其他有關病情控制、治療成效、病人安全等醫療品質指標。

張作貞表示，健保給付上，在地端可申報醫療費用，例如診察費、藥費等，遠距端則可申報專科門診遠距會診費，給付每人次500點或是每診次5000點；遠距急診診察費給付則視檢傷分類而定，每人次507到2340不等。相較於實體門診2602點診察費、實體急診診察費依檢傷分類390到1652點，遠距醫療有加成，大約三成。

張作貞表示，目前健保署為遠距醫療設定的監測指標包括24小時重返急診率、轉診率、看診人次。健保署希望讓病人在安全環境中獲得診療服務，未來將逐步實施並且滾動檢討。目前以此三專科、58個地區先行上路，是經衛福部試辦計畫確認可行性，也經西醫基層共同擬定會議同意，未來不排除納入更多科別，也可以討論在地端納入在宅醫療團隊，也會訂定更貼切的品質指標。