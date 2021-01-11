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不用再集點 買桂格養氣人蔘送健康家電

文 / 鄭嘉蕙

根據市場觀察，農曆牛年前夕年禮市場相較去年暢旺一成以上，主要受疫情影響在國內團圓過節的人增加，過年全家團聚的珍貴時刻，如何帶給全家人好精神？有國家健康食品認證的桂格養氣人蔘養氣補氣人氣旺，給至親好友健康補給，還能把時尚家電留給自己，讓身處台灣的我們幸福感倍增。

農曆年「桂格養氣人蔘新春限定組」搭配贈送健康時尚家電，補氣健康過好年。 圖／桂格 提供
農曆年「桂格養氣人蔘新春限定組」搭配贈送健康時尚家電，補氣健康過好年。 圖／桂格 提供

疫情影響的這一年改變不少人的生活型態和工作方式，更讓人們益發感覺健康才是一切的根本。有健康的身體財富才有意義，一級棒的精氣神讓我們有更大的能耐去應付各種變局。即將到來的農曆年要「牛」轉乾坤，不要忘記為自己和至親好友預備「桂格養氣人蔘」，送上關愛和健康，闔家一起養好氣。

開心全家團聚是今年過年最期待的大事。 圖／桂格 提供
開心全家團聚是今年過年最期待的大事。 圖／桂格 提供

深受百萬愛用者選擇飲用的桂格養氣人蔘，質地溫和是養氣、補氣最佳選擇。把好東西推薦給家人，在團圓時刻一起注入旺盛精神，為健康努力。

外型繽紛的實用健康家電，是增添「食」尚的好幫手。 圖／桂格 提供
外型繽紛的實用健康家電，是增添「食」尚的好幫手。 圖／桂格 提供

每年農曆春節前夕看準團圓需求，桂格會用心搭配贈品，2021更因應自「煮」風潮興起，推出「桂格養氣人蔘新春限定組」年度強檔優惠，只要購買養氣人蔘，就可得到市價1,500元到近4,000元不等的健康時尚家電，包含日本松木精美家電、卡娜赫拉的小動物吐司機等精選禮品，喝養氣人蔘再吃健康，儲備好一年精氣神充沛的旺盛能量。

搭配「新春限定組」贈送健康時尚家電，補氣健康過好年

卡娜赫拉的小動物吐司機可以享受動手做的食趣。 圖／桂格 提供
卡娜赫拉的小動物吐司機可以享受動手做的食趣。 圖／桂格 提供

高人氣「日本松木健康時尚氣炸鍋」，可輕鬆做出美味且健康無負擔的料理。 圖／桂格 提供
高人氣「日本松木健康時尚氣炸鍋」，可輕鬆做出美味且健康無負擔的料理。 圖／桂格 提供

網路好評的「日本松木三用料理鍋」是煎、煮、蒸一鍋三用，多工滿足居家烹調需求。 圖／桂格 提供
網路好評的「日本松木三用料理鍋」是煎、煮、蒸一鍋三用，多工滿足居家烹調需求。 圖／桂格 提供

桂格養氣人蔘新春限定組贈品要送出三種家電，各通路提供不同的顏色選擇。高人氣的「日本松木健康時尚氣炸鍋」，可以輕鬆做出美味且健康無負擔的料理，減油低脂的製作方式吃出香脆口感，已經成為家庭必備廚電，有時尚黑、紅兩色可以選擇。

網路好評的「日本松木三用料理鍋」是煎、煮、蒸一鍋三用，多工滿足居家烹調需求，外型美觀能和各式美味佳餚相得益彰，有溫馨紅、白兩色可以挑選。萌翻天的「卡娜赫拉的小動物吐司機」可以在家盡享DIY吐司料理，闔家大小一起動手做輕食，有可愛的表情圖案、親子共享的下廚樂趣，讓食趣倍增。

六大通路伴手禮組合與贈品都不同，任君挑選。 圖／桂格 提供
六大通路伴手禮組合與贈品都不同，任君挑選。 圖／桂格 提供

桂格養氣人蔘新春限定組有「桂格養氣人蔘」之外，也搭配「桂格5X人蔘濃縮精華飲禮盒」、「天地合補金盞花葉黃素精華飲」……等多樣產品組合，即日起在7-Eleven、大潤發、全聯、屈臣氏、家樂福、愛買六大通路販售，不同組合的贈品款式不同、顏色也不一樣，消費者可以依照需求購買。

更多採購資訊可上「桂格養氣人蔘新春限定組」：https://reurl.cc/qmz5a0

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