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變胖壞處多一樁！有人胖到臉腫 致睫毛倒插傷角膜

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如提醒民眾，變胖也可能導致睫毛倒插。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如提醒民眾，變胖也可能導致睫毛倒插。記者周宗禎/攝影

變胖的壞處又多一樁！奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如今天發表案例表示，台南34歲男子近兩年眼睛常「感覺有東西」、持續有異物感視力模糊，原以為是乾眼症就醫，檢查發現應是「變胖後眼部周邊肌肉緊繃、下眼瞼睫毛倒插」，刺激眼角膜造成異物感，手術後改善，視力維持穩定，這種狀況其實很常見，現在就醫民眾較多，每周有好幾起。

李婉如指出，這名病患平日工作長時間看電腦，近來常覺得眼睛有異物感甚至視力模糊，診所診斷乾眼症，人工淚液緩解、自體血清眼藥水都無法改善；檢查發現病患雙眼眼角膜有點狀上皮缺損，研判下排眼瞼內「眥贅皮」造成倒睫毛一直刺激眼角膜。進行眼瞼內眥贅皮矯正手術後，眼睛異物感明顯改善，眼角膜上皮也不再缺損。

李婉如說，亞洲人在3到6個月大嬰兒期大都有眼瞼內眥贅皮，通常隨著顏面骨及眼周組織發育會自動消失，一直到學齡前未改善就開始出現不斷眨眼、眼睛癢、流淚等症狀，需要進一步治療。

李婉如說，訊問這名病患小時應有眼瞼內眥贅皮，長大後眼組織改變症狀消失，兩年前可能因為變胖、眼部周圍肌肉變得緊繃造成下眼瞼內翻，眼睫毛轉向、不斷碰到眼角膜「刷」出傷口，若反覆受損又不及時就醫，因感染、糜爛視力受損甚至可能失明。

她說，很多人處理方式就是直接把睫毛拔掉，等到重新長出來再拔，醫療最簡單有效方式，是手術矯正眼瞼內翻，讓睫毛不再倒插刺激角膜，但有些病人擔心眼睛手術，處理方式可以和醫師好好討論。

奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如提醒民眾，變胖也可能導致睫毛倒插。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心眼科部主治醫師李婉如提醒民眾，變胖也可能導致睫毛倒插。記者周宗禎/攝影

手術 視力 乾眼症

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