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新婚夫妻攻雪霸賞雪度蜜月！3天走60公里山路「虐爆雙腳」

聯合新聞網 / 綜合報導
雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。取自臉書
雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。取自臉書

近日寒流一波波南下，全台各地氣溫急凍，高山地區也降下白雪，讓不少人興奮上山追雪。有網友選擇「攻百岳度蜜月」，一對新婚夫妻直奔雪山山脈的大霸尖山，3天走了60多公里的山路，從照片看到雪白色的大霸尖山相當壯觀。其他網友說，「這肯定是畢生難忘的蜜月旅行」。

有網友在臉書社團「台灣百岳之美」發文表示，為了度蜜月與新婚妻子一同到雪山山脈的大霸尖山攻頂，他表示，「被大雪覆蓋的山林，看似美麗，其實非常的危險，必須忍受零下寒冷的天氣、陽光下雪地的刺眼、積雪後腳步的濕滑」。

網友與新婚妻子到山上度蜜月。網友授權。圖取自臉書
網友與新婚妻子到山上度蜜月。網友授權。圖取自臉書

該網友指出，他們3天走了60多公里了山路，「除了一開始又臭又長的大鹿林道，還有馬達拉西登山口之後瘋狂的陡上，真的是虐爆了雙腳，儘管因為寒流降雪導致沒有大景，但結冰後雪白色的大霸尖山，真的是美極了」。兩人拍下多張雪白色的山景，壯觀景色相當吸睛。

其他網友紛紛獻上祝福，留言「美好的回憶」、「太登對了」、「刻骨銘心」、「超美欸」、「好美，而且下雪中欸，有沒有以為自己出國了」、「恭喜恭喜啊，也算是冰雪奇緣吧！」、「好棒的蜜月行程」、「這絕對會是永生難忘的蜜月之旅！太強了」。

雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書
雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書

雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書
雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書

雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書
雪霸山脈的大霸尖山被白雪覆蓋，相當壯觀。網友授權。圖／取自臉書

寒流 雪山 蜜月旅行 夫妻

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