連4年健檢正常竟罹肺癌？ 醫師曝原因：X光不一定看得到

62歲上班族男子連續四年做胸部X光檢查，都未發現異常，他聽說低劑量肺部電腦斷層可以發現早期肺癌，因有長年抽菸習慣而「試試看」，沒想到竟然在右上肺葉找到一顆1.5公分的腫瘤，確診罹患肺癌。

澄清醫院柏忕健康管理中心醫學影像科醫師洪盈盈說明，胸部X光敏感度有所限制，有時候1.5公分的腫瘤也不一定看得到。

這名上班族表示，他從2016年開始，每年定期做一般健康檢查，因為有抽菸的關係，都會加選胸部X光，皆無異常發現。在2018年時，因為公司有健檢補助，於是自費做了肺部電腦斷層，發現了因為長年抽菸而產生的肺氣腫、局部纖維化、小結節和毛玻璃狀病灶。

這名上班族指出，醫師建議隔年要再用電腦斷層進行追蹤，但他隔年只用X光檢查，結果仍然是無異常發現，直到去年底，懷著試試看的心理做了肺部電腦斷層檢查時，原本局部纖維化的右上肺葉已長出一顆1.5公分的腫瘤，確診罹患肺癌，後轉到澄清醫院胸腔外科手術切除，術後狀況良好。

洪盈盈說明，低劑量肺部電腦斷層是目前醫界公認可以早期發現肺癌的篩檢工具。除了單次暴露輻射量較低之外，檢查時間短，可在一次的憋氣內(10到15秒)完成全肺臟的掃描，也大大的突破過去胸部X光篩檢敏感度不足的限制。