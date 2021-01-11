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影／擴增防疫旅館量 林佳龍：已多3600間還有安心旅館

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部長林佳龍今天在台中受訪時說，目前已經有3600間可納入防疫旅館，另有6000間安心旅館、協調短租，加上檢疫所提供，應該可滿足農曆春節前新增一萬間的需求。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今天在台中受訪時說，目前已經有3600間可納入防疫旅館，另有6000間安心旅館、協調短租，加上檢疫所提供，應該可滿足農曆春節前新增一萬間的需求。記者趙容萱／攝影

春節返國潮逐漸湧現，居家檢疫加強版「一人一戶」政策本月15日上路，讓國內防疫旅館出現搶房潮，甚至有縣市限市民入住。交通部長林佳龍今天在台中受訪時說，目前已經有3600間可納入防疫旅館，另有6000間安心旅館可利用、協調「短期租用」，加上中央防疫指揮中心透過檢疫所提供，應該可滿足農曆春節前新增一萬間的需求。

林佳龍今天受邀參與交通部公路總局在台中市舉辦的現地孔蓋啟閉新工法觀摩會議。林佳龍會後被問及防疫旅館準備情況時說，交通部觀光局在1月8日邀集包括各地方政府、旅館業者代表開會討論防疫旅館，大家都覺得防疫是全民的責任，目標是農曆春節前能夠增加1萬間防疫旅館。

林佳龍說明，目前已經有3600間可納入防疫旅館，另也協調「短期租用」，有一些旅館純粹以住宿為主，進一步來評估，另有相當多大型旅館想要提供「安心旅館」，也就是檢疫者選擇住在家裡，非居家檢疫的家人不能同住，可改住「安心旅館」，會有房價優惠，甚至低到二折，初步盤檢有6000間可利用，加上中央防疫指揮中心透過檢疫所提供，一萬間新增防疫旅館、安心旅館或檢疫所釋出的房間，應該可滿足新增一萬間的需求。

林佳龍指出，防疫旅館14天，空著也是浪費，交通部會加強協調、協助，與各縣市政府針對總量進行調控，交通部除了會由民航局與桃機公司調查各航空公司訂票情況，並會統計各縣市防疫旅館入住情況，提供給各縣市政府參考，務必要讓返國的人能夠有防疫旅館或居家檢疫住所。

防疫旅館 林佳龍 居家檢疫

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