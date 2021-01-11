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雙和醫院門口大排長龍 原來是查旅遊史有新招

聯合報 / 記者邱宜君黃惠群楊雅棠／台北即時報導
衛生福利部雙和醫院今早門口大排長龍，院方貼出公告表示啟動健保卡旅遊史查核，請民眾入院賢備妥健保卡或身分證。記者李樹人／攝影
衛生福利部雙和醫院今早門口大排長龍，院方貼出公告表示啟動健保卡旅遊史查核，請民眾入院賢備妥健保卡或身分證。記者李樹人／攝影

衛生福利部雙和醫院今早門口大排長龍，院方貼出公告表示啟動健保卡旅遊史查核，請民眾入院前備妥健保卡或身分證。雙和醫院院長吳麥斯表示，醫院一直配合中央防疫規定，之前門口是人工量體溫、提醒戴口罩，到診間才查旅遊史，現引進「零接觸」的機器，只要站在機器面前就可以自動量體溫、辨識口罩有沒有戴，也可以用健保卡查旅遊史，未來機台會更多，排隊狀況會改善。

聯繫雙和醫院感管人員進行了解後，指揮中心發言人莊人祥表示，其實「實名制」已執行多時，該院之前採人工查驗，因該院內引進新的感應機器，置放於醫院大門口，置放健保卡可自動感應旅遊史、可自動監測體溫以及民眾是否佩戴口罩等功能，因感應方式改變，故再行公告讓民眾遵循。

莊人祥表示，該院是自行加強，每個醫院的做法有不同，其他醫院也會要求陪病或看病者填資料量體溫。台大醫院及北榮表示，一直以來都要求民眾進入醫院都要在門口刷健保卡。台大醫院院方表示，根據中央防疫規定，國外回來的都要進行14天隔離和7天自主管理，這21天都不能來看診就醫探病，除非有急症或家屬重症之需求有另外做法。

衛生福利部雙和醫院今早門口大排長龍，院方貼出公告表示啟動健保卡旅遊史查核，請民眾入院賢備妥健保卡或身分證。記者李樹人／攝影
衛生福利部雙和醫院今早門口大排長龍，院方貼出公告表示啟動健保卡旅遊史查核，請民眾入院賢備妥健保卡或身分證。記者李樹人／攝影

健保卡 台大醫院 口罩

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