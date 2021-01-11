影／路平有新工法！ 林佳龍曝：路平納入前瞻與我有關

交通部長林佳龍今天受邀參與交通部公路總局在台中市舉辦的現地孔蓋啟閉新工法觀摩會議時說，新工法有創新、智能化，符合對智能交通推動，他在任內推出人本交通施政理念，其中路平與安全有關特別重要，因此在前瞻基礎建設的特別預算，第一、二期已投入120億元，補助各縣市政府推動路平，現在第三期開始，即前瞻2.0，爭取編列100億元，因為效果很好。

林佳龍自曝，交通部會把路平計畫納入前瞻與他有關。林佳龍說，他2014年當台中市長時，邀交通部前部長林陵三任台中市副市長，並且針對路寬八米以上的公路推動四年500公里路平計畫，結果四年做了750公里，剛好今天台中市長盧秀燕也要驗收500條道路「燙平」計畫，改了名字，其實燙平就是路平，現在是路寬放寬，長短不拘。

今天的現地孔蓋啟閉新工法觀摩會上，施工團隊說明新工法是因過去填補路面工法不當，造成路面不平整，車禍頻傳惹民怨，新工法首次施工開挖僅半小時，較過去三到六小時縮短很多，爾後啟閉方便，道路平整，且植入晶片上雲端，方便管理管線單位。

林佳龍說，過去工法不當，不但危及車輛安全，有噪音，施工拖長影響交通，申請挖路勞師動眾，且不環保，因此交通部一直在尋找新工法，今天展現的新工法他期待很久，如新竹市等地局部施實，且有施工單位、養護單位、管線單位雲端管理。

公路總局說，近年來持續推動路平專案孔蓋下地減量與齊平，藉由與管線單位（台電、自來水及電信等）共同合作辦理孔蓋下地減量與整平，將道路上不常開啟使用的人孔蓋調降於地面下20公分，另外對於道路上具安全及緊急搶修需求而無法下地的人孔蓋，則由管線單位配合路面改善時依道路高程同步辦理孔蓋齊平作業。