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天冷猝死已126人 醫：老人勿久坐不動

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
寒流來襲，全台猝死案例頻傳，據統計，48小時內全台已累計至少126人猝死。(中央社)
寒流來襲，全台猝死案例頻傳，據統計，48小時內全台已累計至少126人猝死。(中央社)

寒流來襲，全台48小時破百人，疑因太冷導致內科疾病引發猝死，其中約8成是70歲以上長者，在家中即失去生命跡象，也有少數猝死者為街友。對此，台大醫院心臟內科主任陳文鍾表示，老年人久坐不動對身體不好，建議做好保暖措施，適時活動身體。黃建龍醫師則提醒，民眾若要早起，必須確實做好保暖措施再起床。

累計至少126人猝死

寒流來襲，全台猝死案例頻傳，據統計，48小時內全台已累計至少126人猝死，7日晚間7時至8日晚間有61死，而8日晚間7時至9日晚間7時也有65死，其中高雄24小時16死最多。花蓮縣更傳出一名49歲員警為追捕檳榔竊盜犯，奔跑100多公尺後，疑因天冷身體不適，突然倒地休克，送醫宣告不治。

對於寒流來襲，全台猝死案例頻傳，陳文鍾表示，冬天通常會增加心血管的壓力，導致血壓升高、心肌缺血，猝死原因包括心血管疾病、中風、心肌梗塞、主動脈剝離等；另外，老年人宅在室內不動，也可能造成肺部靜脈栓塞，發生猝死；泡溫泉時血壓會下降，恐導致心血管疾病者心臟病發作，因此心血管疾病患者不宜泡溫泉。

「一小部分人因天冷躲在家中，用暖爐或燒炭取暖，若空間通風不良，也會導致一氧化炭中毒的比例增加。」陳文鍾指出，心血管疾病、一氧化碳中毒，以及久坐不動又不喝水，進而導致肺動脈栓塞等，都是冬天在急診中常見的猝死情形。

做好保暖再出門

寒流來襲，是否建議待在家中不要外出？陳文鍾表示，老年人整天宅在家中對身體不好，只要做好適當的保暖措施，還是可以外出，建議外出時衣服穿暖、出門前動一動，讓身體暖和起來再出門。

台灣振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍則提醒，寒流來襲，清晨溫度較低，民眾若要早起，必須確實做好保暖措施再起床，如果情況允許，可以睡晚一點，等氣溫高一些再出門；外出時，圍巾也要圍好，保持頸部溫暖；拿慢性病處方籤的患者，如發現血壓有明顯變化，一定要提前回診，讓醫師評估是否重新調整藥物。

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