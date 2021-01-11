寧繳費不用人 未足額進用身障者全台11年零開罰

身心障礙者權益保障法規定，未足額進用身障員工的企業，若無正當理由，可處最高十萬元罰鍰，但「無正當理由」缺乏統一標準，民國98年7月施行後，11年來全台「零開罰」，企業寧可繳交差額補助費。新北勞工局行文勞動部，建議修法列出具體標準，並將未足額進用身障者差額補助費，從兩萬四千元提高到三至四萬元。

勞動部官員表示，現行未足額進用身障員工企業須繳差額補助費的國家，德國約一人繳一萬多元台幣、日本則是一萬六千多元，我國要求繳基本工資兩萬四千元已較高，若要提升到三、四萬元，恐需社會共識。

身心障礙者權益保障法第38條規定，34人以上公家機關，進用具就業能力身心障礙者不得低於百分之三；67人以上私立企業及機構，不得低於百分之一，且不得少於一人。每未足額一人，機關或企業每月須繳納二萬四千元差額補助費，作為身障者就業基金。

勞動部最新統計，全國須進用身障者的義務單位1萬7634家，其中1626家連續二個月未足額進用，比率將近一成。六都企業中，台北市未足額761家、不足人數共1092人，新北市未足額188家、不足人數共245人，桃園市未足額176家、不足人數共274人，台中市未足額118家、不足人數共194人，台南市未足額59家、不足人數共81人，高雄市未足額75家、不足人數共90人。

一名傳產業者說，曾任用一名身障員工，但工作出狀況影響團隊，因此寧可繳差額補助費；另有餐飲業者說，擔心身障者工作受傷，恐有職災補償等問題，少有企業願承擔風險。

新北勞工局科長盧志銘說，法條中的「無正當理由」缺乏統一標準，地方政府擔心若真的開罰，企業可走訴訟程序撤銷罰單，因此已於去年11月初行文勞動部建議修法，並將現行的差額補助費提高五成、甚至一倍。

台灣障礙者權益促進會理事劉俊麟表示，未足額進用身障員工的企業寧可繳交差額補助費，代表法律制度無效，如果繳兩萬多元不夠，繳到廿萬，企業還敢這樣嗎？身障聯盟秘書長劉心平說，建議應採用累罰制度，對慣常違規的企業採計加重金額，但對剛成立或規模不大的企業則傾向輔導，了解原因。