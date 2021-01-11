4月大嬰兒間歇哭鬧不喜喝奶 原來是腸套疊惹禍

新竹一名4個月大的嬰兒斷斷續續哭鬧，父母一開始以為是撒嬌，後來無法安撫，甚至出現不喜歡喝奶的異常表現，立刻警覺送急診，經超音波確認為腸套疊，立即會診小兒科，並整合影像放射科及麻醉科團隊，施以「顯影劑灌腸復位術」，手術過程約10分鐘，嬰兒恢復健康，已可正常解便。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科主任陳思融表示，腸套疊是小兒常見的腹部急症之一，腸套疊是指一段腸子被推擠到另一段腸子裡，可以是大腸套入大腸、小腸套入大腸、小腸套入小腸，或甚至是小腸套入小腸後再套入大腸的「連環套」。

典型腸套疊好發在6個月以上到3歲幼童，此案例只有4個月大的嬰兒，求診時可能多被認為是腸胃炎、腹脹或便祕等病症引起。急診室主任游俊豪擁有豐富的臨床經驗，先以X光基本檢查，再掃腹部超音波，確診為腸套疊。

醫界仍不清楚腸套疊真正發生原因，小兒科醫師林佐臨說，若發現嬰兒出現間歇性哭鬧，食慾明顯改變，嘔吐，一定要儘速帶來就醫。等到出現血便，看起來很像「草苺果醬」，代表腸套疊時間拖延過久，腸道組織缺血，黏膜糜爛壞死出血（血便），最後導致腸壁破裂穿孔而引發腹膜炎；若發炎感染擴散到全身，造成敗血症休克。