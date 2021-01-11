位於下風處累積汙染物 高屏空品拉橘色警報

學步期的幼兒在動作控制、協調及平衡能力尚未成熟，走路搖搖晃晃很正常。平常只要多到戶外活動，讓孩子練習在草地、泥地、石頭地等不同平面走路，跌倒的情形自然就會改善。不過，如果孩子常在平坦、無障礙或干擾的環境跌倒，或總是在相同情境跌倒（例如一站起來就會跌倒），就要有警覺，最好就醫檢查。

2021-01-11 09:11