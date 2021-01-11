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位於下風處累積汙染物 高屏空品拉橘色警報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起四天空氣品質。圖／取自空品監測網
今起四天空氣品質。圖／取自空品監測網

空品監測網指出，今天寒流南下，東北風增強，北部、東半部地區有局部短暫雨，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好；南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

空品監測網說，12日仍受寒流影響，環境風場仍為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件良好；南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

13日白天起寒流減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，北部及東半部擴散條件仍屬良好，竹苗以南轉為背風面，擴散條件稍轉差，汙染物較易累積。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

寒流 金門 澎湖

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