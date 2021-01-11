常滑手機，小心「上交叉症候群」找上門，高雄佳霖骨科專科診所醫師李佳霖表示，最近常有20歲左右的年輕人因頸肩疼痛來求治，頸椎也因長期低滑手機造成前彎，再不改變使用手機的習慣，小心最後只能「動刀」解決。

李佳霖說，3C設備不斷翻新，不少年輕人都是手機重度使用者 ，經詢問病史及做理學檢查發現，這類年輕族群平常都缺乏運動習慣，每日使用手機的時間極長，雖還不致於形成骨刺壓縮頸椎間的空隙，但原本後彎的頸椎已經往前彎。

李佳霖說，「低頭族」容易使得胸廓及後頸部的肌肉筋膜過緊，造成肩胛間及前頸的肌肉筋膜力量不足，長時間下來會造成頭部往前傾，兩側肩膀往前縮，就是所謂的「上交叉症候群」。