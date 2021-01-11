冷空氣再南下水氣增 彭啟明：太平山、合歡山有追雪機會

清晨又濕又冷，氣象達人彭啟明表示，另外一波水氣移入，溫度也略降，部分區域有接近十度以下機會，再度轉濕冷，周二逐漸轉乾，但溫度下滑，周三白天開始逐步回溫轉晴，預計到周六。

他說，今明兩天北方冷空氣再南下，帶來另一波寒流，水氣也再增多，全台的雲量都會變多，降雨的位置主要以北部、東部較明顯，中南部山區也有短暫陣雨，而中北部中高海拔的山區例如太平山、合歡山將再有降雪或冰霰的機會，想追雪的民眾可以好好把握，上山除了賞雪之外，還是要注意保暖，建議圍上圍巾及戴上手套，做好防寒措施。

彭啟明表示，這波冷空氣的強度稍弱一些，今天各地低溫7至10度，後天水氣明顯減少，大氣轉為乾冷型態，除了東半部雲量偏多之外，其餘各地大致都會轉為多雲到晴的好天氣，北部白天受寒流影響持續偏冷，而到了晚間至清晨時段再加上輻射冷卻的影響，空曠地區有5至6度極端低溫發生的機會，中南部則轉為日夜溫差大的型態，白天高溫可以回升至17至18度，夜間低溫則迅速掉至10度上下，請注意溫差變化，小心受寒感冒。

他說，預估周三之後冷空氣減弱，高壓出海後環境轉為偏東風，各地氣溫將明顯回暖，會變得比較舒適一些，但早晚還是比較冷，而目前看來要再有冷空氣南下造成降溫的時間點將會落在下週末，但強度上還有待觀察。