全台7縣市低溫特報 吳德榮：酷寒再兩天和煦冬陽至周五

寒流一波波，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(11日)晨雲層明顯增多，致使「輻射冷卻作用」減弱，最低氣溫較昨晨明顯回升了2至4度。

他表示，截至清晨5時各地區平地最低氣溫，北部約10度(桃園楊梅區10.0度)，中部約10度(台中清水區10.4度)，南部約11度(台南後壁區10.8度)，東部約10度(宜蘭羅東鎮9.8度)。台北市氣象局則為12度。

中央氣象局表示，今天(11日)上午局部地區氣溫仍偏低，有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，橙色燈號(非常寒冷)區域包括新北市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號(寒冷)包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

吳德榮說，根據最新(10日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(11日)白天起至明天(12日)冷空氣再南下，增強原已減弱的「寒流」，今天北台灣愈晚愈濕冷，其他各地氣溫亦逐漸下降。

他表示，今天各地氣溫，北部12度降至9度，中部15度降至9度，南部18度降至10度，東部18度降至9度；明晨最低氣溫更降至8度左右、都會區則約在10度左右。3000米以上大氣今天已在零度以下，高山(合歡、雪山、南湖大山⋯)降雪機率高；1500米以上的大氣，今天下午起亦降至零度以下，太平山、拉拉山，降雪機率亦提高。明晨乾空氣南下，各地漸好轉，濕冷轉乾冷，白天氣溫略升，明晚因「輻射冷卻作用」，氣溫降得很低；要注意保暖。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週三至週五(13至15日)大陸高壓東移影響，晴朗無雲，因「長、短波輻射」的作用，白天陽光加熱，夜間地表散熱，形成日夜溫差極大的天氣。

他說，週三清晨最低氣溫仍在6度左右，白天高溫升至22、23度，日夜溫差達15度之多；週四、五，氣溫逐日回升，白天為皆有「和煦冬陽」(高溫將達25度以上)的「小陽春」，夜間仍涼冷；每日的日夜溫差常達15度之多，要特別注意衣著的調整。

最新模擬顯示，週六(16日)下半天東北季風南下，氣溫逐漸下降，迎風面轉有局部雨；下週一(18日)晨北台灣平地最低氣溫降至9、10度，氣象局(公園路)的最低氣溫亦降至11、12度；冷空氣目前模擬僅為「強烈大陸冷氣團」的強度，仍在調整中。模擬亦顯示，本週這兩波冷空氣，與前兩波「強寒流」相比，顯然差了一截，而且一波不如一波。