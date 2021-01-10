雪停了覆蓋一層白雪 雪山成美麗北國世界

這波寒流來襲，雪山從1月8日凌晨3點起斷斷續續飄雪，雪山圈谷一度積雪深達6公分，今天上午天氣放晴雪停了，山上白雪皚皚，北國景象美麗，雪霸國家公園管理處提醒山友注意園區氣溫仍低，上山注意保暖及雪地裝備，尤其圈谷積雪較厚，攀登雪山主峰頂，更要特別小心。

氣象局連續幾天低溫特報，今天終於放晴，溫度也回升，雪霸處志工今天上午上雪山巡查，雪山已經沒有下雪，向陽面開始融雪，背陽面路線結冰難行，雪霸處指出，這波寒流降雪，雪山昨天積雪最厚，三六九山莊2公分、黑森林5公分，圈谷達到6公分，山上一片銀白色世界。