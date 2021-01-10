雪停了覆蓋一層白雪 雪山成美麗北國世界
這波寒流來襲，雪山從1月8日凌晨3點起斷斷續續飄雪，雪山圈谷一度積雪深達6公分，今天上午天氣放晴雪停了，山上白雪皚皚，北國景象美麗，雪霸國家公園管理處提醒山友注意園區氣溫仍低，上山注意保暖及雪地裝備，尤其圈谷積雪較厚，攀登雪山主峰頂，更要特別小心。
氣象局連續幾天低溫特報，今天終於放晴，溫度也回升，雪霸處志工今天上午上雪山巡查，雪山已經沒有下雪，向陽面開始融雪，背陽面路線結冰難行，雪霸處指出，這波寒流降雪，雪山昨天積雪最厚，三六九山莊2公分、黑森林5公分，圈谷達到6公分，山上一片銀白色世界。
雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，山上雪景雖美，山友攀登要準備好雪地三寶岩盔、冰爪及冰斧（或登山杖），並學會正確使用，結冰的步道易造成滑倒受傷，尤其通過陡坡、斷崖或狹窄地形時，應特別注意安全，若經驗或裝備不足，切勿強行通過。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言