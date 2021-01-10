東台灣器捐推手李明哲悲心行醫 跪地縫補捐贈者大體

「他教我最重要的一件事，就是捐贈手術結束還有一個最重要的任務，就是要把捐贈者的大體做最好的恢復。」今年55歲的花蓮慈濟醫院器官移植中心主任李明哲，人生超過一半的時間都奉獻給東台灣，30年來培育專業團隊、幫助超過數百個家庭。李明哲今出版自傳《器而不捨，以愛延續生命》，多位團隊成員到場致意。一位資深護理師透露，李明哲曾跪在手術室地板上，為腦傷的捐贈者縫合傷口，「這就是他在我心目中的樣子。」

李明哲表示，捐贈者大愛無私，幫助醫者完成工作，幫助無數患者，對社會有偉大的貢獻他希望把自己的醫療本分做到淋漓盡致，希望讓捐贈者在生命最後仍能感受到醫療人員的溫暖。他把捐贈者、受贈者兩方都當作自己的家人，所以他總是親自出席捐贈者感恩音樂會、親自去捐贈者家中做生命回顧，希望表達敬意。

「很想知道，我們做得夠多嗎？夠好嗎？如何才能更好？」李明哲行醫30年至今仍在努力的，不只是執行更多成功的移植手術，更是希望將對於捐贈者最尊敬的心意，確實傳達給捐贈者和家屬。

有一次，他為一位捐贈者仔細地為她穿上生前喜愛的塑身衣，家屬見了感動不已，頻問李明哲，「你怎麼穿得上去？」原來那是他母親生前身材最好時，最愛的一件塑身衣，已經很久穿不上去了，但冥冥之中，李明哲卻能幫她穿好，以最美的模樣向世界告別。

李明哲出身單親，家境不富裕，他從小幫忙照顧曾在肝病在鬼門關走一遭的小妹，埋下他對醫療照護工作的興趣，並以超強意志力完成考進醫學院的夢想，半工半讀完成學業。

在學期間因參加服務社團而走訪花東，埋下未來到東部服務的因緣，也在社團結識志同道合的終生伴侶，慈濟大學護理系副教授蔡娟秀。蔡娟秀表示，感謝慈濟願意在花東推動器捐，也給李明哲機會證明有能力的人可以造就自己、有願景的人能夠栽培學生。

李明哲有病猶親的柔軟心，也有剛強的外科魂。任實習醫師時，他曾經代表同期醫師向某大型集團醫院抗爭，以一場成功的罷工爭取到應有權利。工作上，他以嚴格出名。一名開刀房護理師表示，一開始跟他的刀會全身發抖，但是後來就發現李明哲處處為病人著想，「不論外科或移植上都是大家的靠山，團隊也願意成為他的靠山。」

「悲心、正直、誠實」李明哲說，這就是他希望教學生的。唯有學習「悲心」，絕不輕忽病人的事，才有資格穿上白袍、當一個好醫師。環境中總是有很多誘惑，手術可以「小刀大作」或是「大刀小做」。當誘惑在面前，要能夠克服，才能夠做一個不為名利、謹守「誠正信實」好醫師。