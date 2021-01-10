高鐵延伸屏東 台北到屏東縮短20分鐘

行政院長蘇貞昌今到屏東視察屏東高鐵特定區時宣布，高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區；交通部鐵道局指出，交通部推動環島高速鐵路網，連結西部高鐵、東部快鐵，屏東納入環島1日生活圈。高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。

交通部鐵道局指出，高鐵延伸屏東，路線長17.5公里，工程經費618.52億元，行政院在2020年12月10日核定可行性研究，現正辦理綜合規畫招標作業，預定2021年4月啟動（期程1.5年），同步辦理環境影響評估。

鐵道局指出，高鐵台北到左營94分鐘，從台鐵新左營轉到屏東約30分鐘，所需124分鐘，高鐵南延屏東後，高鐵從台北直達屏東，需104分鐘，縮短20分鐘，六塊厝站設為屏東站地點，考慮到未來南延路廊，詳細路廊會在綜合規畫時詳細評估。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東，高雄市路段約15公里，經過仁武、鳥松、大樹區，會採取引道、高架段8.2公里、丘陵隧道段5.3公里，高架段1.5公里；屏東縣路段約2.5公里。