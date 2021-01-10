聽新聞
test
0:00 / 0:00
高鐵延伸屏東 台北到屏東縮短20分鐘
行政院長蘇貞昌今到屏東視察屏東高鐵特定區時宣布，高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區；交通部鐵道局指出，交通部推動環島高速鐵路網，連結西部高鐵、東部快鐵，屏東納入環島1日生活圈。高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。
交通部鐵道局指出，高鐵延伸屏東，路線長17.5公里，工程經費618.52億元，行政院在2020年12月10日核定可行性研究，現正辦理綜合規畫招標作業，預定2021年4月啟動（期程1.5年），同步辦理環境影響評估。
鐵道局指出，高鐵台北到左營94分鐘，從台鐵新左營轉到屏東約30分鐘，所需124分鐘，高鐵南延屏東後，高鐵從台北直達屏東，需104分鐘，縮短20分鐘，六塊厝站設為屏東站地點，考慮到未來南延路廊，詳細路廊會在綜合規畫時詳細評估。
鐵道局指出，高鐵延伸屏東，高雄市路段約15公里，經過仁武、鳥松、大樹區，會採取引道、高架段8.2公里、丘陵隧道段5.3公里，高架段1.5公里；屏東縣路段約2.5公里。
「高鐵延伸屏東與南迴快鐵案，建構屏東縣南北運輸骨幹」鐵道局指出，推動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈，現正辦理可行性研究，研擬高雄到台東（高鐵+快鐵）90分鐘方案，預定2022年上半年提出成果。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言