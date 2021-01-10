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高鐵延伸屏東 台北到屏東縮短20分鐘

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。記者劉星君／攝影
高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。記者劉星君／攝影

行政院長蘇貞昌今到屏東視察屏東高鐵特定區時宣布，高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區；交通部鐵道局指出，交通部推動環島高速鐵路網，連結西部高鐵、東部快鐵，屏東納入環島1日生活圈。高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。

交通部鐵道局指出，高鐵延伸屏東，路線長17.5公里，工程經費618.52億元，行政院在2020年12月10日核定可行性研究，現正辦理綜合規畫招標作業，預定2021年4月啟動（期程1.5年），同步辦理環境影響評估。

鐵道局指出，高鐵台北到左營94分鐘，從台鐵新左營轉到屏東約30分鐘，所需124分鐘，高鐵南延屏東後，高鐵從台北直達屏東，需104分鐘，縮短20分鐘，六塊厝站設為屏東站地點，考慮到未來南延路廊，詳細路廊會在綜合規畫時詳細評估。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東，高雄市路段約15公里，經過仁武、鳥松、大樹區，會採取引道、高架段8.2公里、丘陵隧道段5.3公里，高架段1.5公里；屏東縣路段約2.5公里。

「高鐵延伸屏東與南迴快鐵案，建構屏東縣南北運輸骨幹」鐵道局指出，推動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈，現正辦理可行性研究，研擬高雄到台東（高鐵+快鐵）90分鐘方案，預定2022年上半年提出成果。

高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。記者劉星君／攝影
高鐵南延屏東後，高鐵從台北到屏東需104分鐘，與現今台北到新左營94分鐘，台鐵新左營站轉到屏東站30分鐘，所需124分鐘，縮短20分鐘；現也推對動南迴快鐵，整合高雄、屏東與台東生活圈。記者劉星君／攝影

屏東縣 高鐵 鐵道

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