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屏東人大日子 蘇貞昌宣布：高鐵延伸屏東打造屏東科學園區

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屏東人大日子 蘇貞昌：高鐵延伸屏東打造屏東科學園區

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、高市長陳其邁等人視察屏東高鐵特定區周邊規畫，科技部說明相關位置。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、高市長陳其邁等人視察屏東高鐵特定區周邊規畫，科技部說明相關位置。記者劉星君／攝影

「今天是屏東大日子、歷史性時刻」，行政院長蘇貞昌今到屏東視察屏東高鐵特定區，蘇貞昌宣布，高鐵南延屏東，保留到潮州的路廊、屏東設置科學園區。屏東縣長潘孟安說，期待很久，感謝屏東前縣長蘇貞昌老屏東人，對屏東的特別擘畫，科技屏東。

潘孟安說，過去40年來，屏東長期被漠視的交通平權，能真正達到國土需求的區域平衡，過去屏東站尾包衰，套用蘇院長的話「好酒沉甕底」，讓科技與屏東結合，利用屏東地大、物大、土地、人力資源等，讓屏東在台灣科技發展上撐起南台灣尾推進動力。

潘孟安說，屏東的優點是不缺水、不缺電、不缺人力，科技廊帶的串接，對於屏東傳統農業轉型，城市轉型是很大助益，高鐵特定區與產業聚集，作為科技產業重要落腳地方。

行政院長蘇貞昌說，高鐵南延選擇哪個路線，當時有不同意見，從各方考慮，一年前他屏東宣布，陳其邁當時是行政院副院長也一起參與，今天是高雄市長，親自出席，大力支持，樂觀其成。

蘇貞昌說，過去高鐵站周邊的開發太慢，屏東高鐵特定區周邊，台糖用地占74％，台糖畜殖場、屏東加工出口區未來要擴區，經濟部也弄好了，報到國發會，周邊有縣府運動休閒產業園區，屏東加工出口區，汽車園區等。

蘇貞昌說，高鐵左營延伸到屏東高鐵站，屏東高鐵站與屏東火車站距離很近，未來三鐵共構，高鐵、快鐵與台鐵；高鐵進入屏東市，屏東縣的人口有四分之一在屏東市，也保留未來延伸潮州的路廊的機會。

蘇貞昌說，上月他主持行政院科技會報時，科技大老張忠謀親自出席，他們提到，世界產業鍊重組，台灣科技基礎，防疫成功，讓外資願意加碼投資台灣。科技大老期待能解決台灣土地問題，如今最有潛力是南台灣。

鐵道局指出，推動高鐵延伸屏東與南迴快鐵案，建構屏東縣南北運輸骨幹。高鐵屏東站未來是高鐵、快鐵與台鐵的交會轉運樞紐，科技部、經濟部與屏東縣府在高鐵屏東站周邊有推動計畫，帶動屏東縣產業發展，建構屏東新門戶。

科技部指出，屏東高鐵特定區預定內273.83公頃，屏東高鐵站區（49.13公頃）、經濟部的屏東加工出口區擴區（26.65公頃），科技部的屏東科學園區（92.22公頃，開發經費估90億），縣府的特定住商（生活機能）與運動休閒園區（105.83公頃）。

屏東高鐵特定區，設置屏東科學園區。圖／取自科技部現場簡報
屏東高鐵特定區，設置屏東科學園區。圖／取自科技部現場簡報
行政院長蘇貞昌今宣布，高鐵南延屏東可行性評估正式核定，屏東高鐵特定區將發展屏東科學園區。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今宣布，高鐵南延屏東可行性評估正式核定，屏東高鐵特定區將發展屏東科學園區。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今宣布，高鐵南延屏東可行性評估正式核定，屏東高鐵特定區將發展屏東科學園區。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌今宣布，高鐵南延屏東可行性評估正式核定，屏東高鐵特定區將發展屏東科學園區。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、高市長陳其邁等人視察屏東高鐵特定區周邊規畫。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、高市長陳其邁等人視察屏東高鐵特定區周邊規畫。記者劉星君／攝影

屏東縣 高鐵 蘇貞昌

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