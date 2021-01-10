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台灣高鐵春節期間疏運 明天0時起開放訂票

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車，為南下236班、北上205班，較平常增加三成運能。本報資料照片
台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車，為南下236班、北上205班，較平常增加三成運能。本報資料照片

2021年春節共有7天假期，台灣高鐵說，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自2月8日至2月17日規畫為期10天的春節疏運。旅客可自明天凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2021年春節疏運期間，加開441班次列車，為南下236班、北上205班，較平常增加三成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務。高鐵公司說，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

台灣高鐵春節疏運期間維持早鳥優惠及大學生優惠，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

高鐵公司提醒旅客，配合秋冬防疫專案，旅客自進入車站含車站大廳、售票處等非付費區，即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。

台灣高鐵2021春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

二、定期票及回數票：春節疏運期間除開放使用搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠：

適用：商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友優惠。不適用：25人以上大型團體及校外教學等專案。

高鐵 春節

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