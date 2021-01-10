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不失戀也可吃香蕉皮 古早味香蕉湯高雄超市買得到

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
透過產官學合作，高雄在地的食品公司研發新產品。記者徐白櫻／翻攝
透過產官學合作，高雄在地的食品公司研發新產品。記者徐白櫻／翻攝

高雄旗山是南台灣香蕉重要產地，旗山老街上有各式各樣的香蕉蛋捲、蛋糕等商品，近日更有以滷味行銷起家的食品業者與岡山農工合力打造古早味「香蕉排骨湯」，這項商品又有「失戀回魂湯」之稱，不僅可解決香蕉盛產壓力，還能讓消費者不出門也能享用暖呼呼的湯品。

去年香蕉價格低迷，農委會一度針對高屏兩地香蕉實施「格外品」採購，高雄市長陳其邁大力促銷旗山香蕉，拉抬產地價格。

「香蕉排骨湯」是得意中華食品公司、高雄市政府農業局及國立岡山農工合作的商品。董事長陳秀卿說，去年旗山香蕉再度面臨盛產問題，研發團隊研究日本人如何吃香蕉，研究中發現，香蕉皮含有豐富花青素，所以將香蕉搭配排骨煮湯，也有人說失戀要吃香蕉皮，又有「失戀回魂湯」之稱，透過湯品助農民度過剩產危機。

陳秀卿今天指出，這波疫情讓宅經濟發燒，公司調整經營策略，努力研發可在家烹煮的便利湯品，去年底開發「麻辣鴨血煲湯」，及以旗山香蕉為素材的「香蕉排骨湯」，民眾過年可在家吃團圓飯，避免外出。

以滷味行銷起家的食品業者與岡山農工合力打造古早味「香蕉排骨湯」。記者徐白櫻／翻攝
以滷味行銷起家的食品業者與岡山農工合力打造古早味「香蕉排骨湯」。記者徐白櫻／翻攝

香蕉 岡山

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