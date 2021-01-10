不失戀也可吃香蕉皮 古早味香蕉湯高雄超市買得到

高雄旗山是南台灣香蕉重要產地，旗山老街上有各式各樣的香蕉蛋捲、蛋糕等商品，近日更有以滷味行銷起家的食品業者與岡山農工合力打造古早味「香蕉排骨湯」，這項商品又有「失戀回魂湯」之稱，不僅可解決香蕉盛產壓力，還能讓消費者不出門也能享用暖呼呼的湯品。

去年香蕉價格低迷，農委會一度針對高屏兩地香蕉實施「格外品」採購，高雄市長陳其邁大力促銷旗山香蕉，拉抬產地價格。

「香蕉排骨湯」是得意中華食品公司、高雄市政府農業局及國立岡山農工合作的商品。董事長陳秀卿說，去年旗山香蕉再度面臨盛產問題，研發團隊研究日本人如何吃香蕉，研究中發現，香蕉皮含有豐富花青素，所以將香蕉搭配排骨煮湯，也有人說失戀要吃香蕉皮，又有「失戀回魂湯」之稱，透過湯品助農民度過剩產危機。