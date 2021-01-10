快訊

WHO施壓 國際放射師聯盟改我國團體名為「中華台北」

加油趁早 中油：明日起汽、柴油調漲0.5元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實名制4元口罩買氣弱 藥師：生意都給政府做就好了啦

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
標檢局啟動檢測彩色口罩是否含致癌色料，18日公布結果。圖／標檢局提供
標檢局啟動檢測彩色口罩是否含致癌色料，18日公布結果。圖／標檢局提供

新冠肺炎疫情未歇，口罩已成民眾生活必需品，今年開始實名制口罩販售從2周9片增至10片，每片價格則從5元降至4元，但目前藥局實際購買率差，有藥師嘆，太多廠商進入市場搶這塊大餅，「台灣口罩已經崩盤，連政府都在跟民間搶市場」。

疫情以前台灣口罩每日最高產能可達244萬片，但在需求增加後各行各業紛紛搶進口罩生產，現在從電商、藥妝店、超商到藥局，都可見盒裝口罩貨量充足，經濟部去年12月公布全台最高可達3000萬片日產能，且目前雙鋼印口罩的庫存量，也超過5億2000萬片，但廠商評估每日全台口罩需求量約是500萬片，明顯供過於求。

彰化張姓藥師說，4元實名制口罩開放以來，進帳最多的一天約2千多元，等於只有50人來買，有時整天下來只有個位數購買，現在藥局自己進的盒裝口罩與去年相比50盒裝每盒成本少了50元，售價也下殺到180、190元，但都只是薄利多銷。

「政府掌控口罩市場，只能看政府吃飯。」陳姓藥師說，第一波口罩之亂，藥師直接被推上前線賣口罩，後來可以自由販賣，影響到防疫口罩買氣，政府推出雙鋼印，許多藥局被口罩套牢，最後只能賠本大出清。

沒想到單鋼印還沒銷完，又說因為藥局分包費導致口罩成本太高，之後由廠商分包口罩降價四元，他抨擊，明明是因實名制買氣溜滑梯，口罩崩盤，政府才調降價格，藥局開始進大量特殊色口罩找客源求生機，政府現在卻說要查彩色口罩是否致癌，彷彿想塑造只有實名制防疫口罩最好，「生意都給政府做就好了啦」，覺得相當難為。

口罩 實名制 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

口罩市場恐崩盤 廠商超前布署將客製化生產當主力

-7℃的上海有多冷？「被求婚都不想伸手」

影／男子買不到口罩槓店員 女客勸說遭推擠怒飆罵

台南今晚辦搖滾嘻哈夜演唱會 粉絲不畏寒流排隊等入場

相關新聞

上午11時23分規模4.9花蓮地震 最大震度花投4級

中央氣象局發布地震報告，今天上午11時23分在花蓮縣政府西南方29.2公里（鳳林鎮），發生芮氏規模4.9地震，地震深度13.9公里。

實名制4元口罩買氣弱 藥師：生意都給政府做就好了啦

新冠肺炎疫情未歇，口罩已成民眾生活必需品，今年開始實名制口罩販售從2周9片增至10片，每片價格則從5元降至4元，但目前藥...

不失戀也可吃香蕉皮 古早味香蕉湯高雄超市買得到

高雄旗山是南台灣香蕉重要產地，旗山老街上有各式各樣的香蕉蛋捲、蛋糕等商品，近日更有以滷味行銷起家的食品業者與岡山農工合力...

加油趁早 中油：明日起汽、柴油調漲0.5元

台灣中油公司宣布，自明（11）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24....

2021新思惟典藏展 呈現劉國松李義弘洪根深經典作品

高雄新思惟人文空間即日起至3月13日，舉辦「2021新思惟典藏展」，展出多位前輩與中生代藝術家的精彩作品，呈現灣藝術史脈...

老年男性好發冬季癢 中醫師開解方

70多歲阿伯多年來冬天低溫，皮膚常會搔癢難耐，日前來衛福部台南新營醫院中醫部求診，經醫師診治為乾性濕疹，透過飲食調整及中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。