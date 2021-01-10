實名制4元口罩買氣弱 藥師：生意都給政府做就好了啦

新冠肺炎疫情未歇，口罩已成民眾生活必需品，今年開始實名制口罩販售從2周9片增至10片，每片價格則從5元降至4元，但目前藥局實際購買率差，有藥師嘆，太多廠商進入市場搶這塊大餅，「台灣口罩已經崩盤，連政府都在跟民間搶市場」。

疫情以前台灣口罩每日最高產能可達244萬片，但在需求增加後各行各業紛紛搶進口罩生產，現在從電商、藥妝店、超商到藥局，都可見盒裝口罩貨量充足，經濟部去年12月公布全台最高可達3000萬片日產能，且目前雙鋼印口罩的庫存量，也超過5億2000萬片，但廠商評估每日全台口罩需求量約是500萬片，明顯供過於求。

彰化張姓藥師說，4元實名制口罩開放以來，進帳最多的一天約2千多元，等於只有50人來買，有時整天下來只有個位數購買，現在藥局自己進的盒裝口罩與去年相比50盒裝每盒成本少了50元，售價也下殺到180、190元，但都只是薄利多銷。

「政府掌控口罩市場，只能看政府吃飯。」陳姓藥師說，第一波口罩之亂，藥師直接被推上前線賣口罩，後來可以自由販賣，影響到防疫口罩買氣，政府推出雙鋼印，許多藥局被口罩套牢，最後只能賠本大出清。

沒想到單鋼印還沒銷完，又說因為藥局分包費導致口罩成本太高，之後由廠商分包口罩降價四元，他抨擊，明明是因實名制買氣溜滑梯，口罩崩盤，政府才調降價格，藥局開始進大量特殊色口罩找客源求生機，政府現在卻說要查彩色口罩是否致癌，彷彿想塑造只有實名制防疫口罩最好，「生意都給政府做就好了啦」，覺得相當難為。