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南橫台東向陽下雪了 高雄天池遠山白頭

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天山上天氣晴朗，遊客從天池看過去，遠方山頭有積雪。圖／林務局天池分站提供
今天山上天氣晴朗，遊客從天池看過去，遠方山頭有積雪。圖／林務局天池分站提供

寒流低溫持續，昨起南橫公路台東向陽路段下雪，宛如雪白童話世界，因道路中斷關係，相隔一個大關山隧道的高雄路段只能通車到天池，遊客無緣從高雄開車通往更高海拔的台東向陽賞雪。駐守山區的林務局人員說，今早天池溫度已達零度，山上天氣很好，遠方山頭都是積雪，不過天池只有結霜，沒有下雪。

南橫公路起於台南玉井，貫穿高雄、台東兩地，八八風災中斷兩地交通，高雄天池至台東向陽路段是封閉管制路段，高雄端遊客只能開車至天池。

這波寒流來襲，中北部山區陸續下雪，南橫公路台東向陽段也有雪景可賞。林務局天池分站郭姓員工說，今早起床看溫度計，天池正式邁入零度以下，山上天氣放晴，景物結霜，遠方山頭有靄靄白雪，景色也很難得。

天氣動態 寒流 降雪 南橫

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