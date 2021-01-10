南橫台東向陽下雪了 高雄天池遠山白頭
寒流低溫持續，昨起南橫公路台東向陽路段下雪，宛如雪白童話世界，因道路中斷關係，相隔一個大關山隧道的高雄路段只能通車到天池，遊客無緣從高雄開車通往更高海拔的台東向陽賞雪。駐守山區的林務局人員說，今早天池溫度已達零度，山上天氣很好，遠方山頭都是積雪，不過天池只有結霜，沒有下雪。
南橫公路起於台南玉井，貫穿高雄、台東兩地，八八風災中斷兩地交通，高雄天池至台東向陽路段是封閉管制路段，高雄端遊客只能開車至天池。
這波寒流來襲，中北部山區陸續下雪，南橫公路台東向陽段也有雪景可賞。林務局天池分站郭姓員工說，今早起床看溫度計，天池正式邁入零度以下，山上天氣放晴，景物結霜，遠方山頭有靄靄白雪，景色也很難得。
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