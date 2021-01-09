快訊

62歲張蘭遭判刑關1年 直播哭訴向大S、汪小菲道歉

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。 報系資料照
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。 報系資料照

ＢＭＩ超標，但檢查沒紅字就好？新竹馬偕與台大公衛合作，提出國內第一份無三高但ＢＭＩ值超標與心血管疾病的風險關係，發現兩者不但相關，且死亡風險更高。新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，無論代謝是否正常，ＢＭＩ值超標者都應減重。

台灣人肥胖比率屢創新高，根據衛福部國健署最新調查，國人肥胖盛行率於前年達到47.97%，幾乎 每二人中就有一人體重過重。葉姿麟表示，研究首次調查過胖與心血管疾病的風險，結果呈現正相關，她警示：千萬別以為「沒有病的胖就等於健康」，肥胖潛在健康風險高。

研究分析國健署資料，將受試者分為體重過輕、正常體重、肥胖與過重，總共三組，皆排除本身有三高疾病，總計受試者5719名，平均44歲，男女各半，其中代謝健康肥胖者，也就是ＢＭＩ超標，但並無三高的人共493人，平均43.3歲。

分析長達13.7的資料顯示，所有受試者共發生449起心血管疾病或死亡事件，其中代謝健康肥胖者占25起，經計算，比其他體型的受試者，代謝健康肥胖者心血管疾病風險增加七成五，包括冠狀動脈心臟病、中風等。

葉姿麟駐診醫院鄰近新竹科學園區，她發現，許多工程師久坐不運動，每次公司體健報告出爐，血壓、血脂、血糖正常，唯獨ＢＭＩ顯示過胖，公司轉介建議減重時，對方都自稱自己是健康的胖子，認為不用減肥，自己很健康。

葉姿麟表示，研究顯示，代謝正常肥胖者的心血管疾病風險高於一般人，綜觀各國研究顯示，年紀愈輕的代謝正常肥胖者，心血管疾病風險愈高，推估是持續維持不良生活習慣所致。她呼籲，千萬別以為小時候胖不是胖，或一時胖沒關係，心血管疾病是長時間累積，維持正常體重，才能趨吉避凶。

肥胖 心血管疾病 超標

延伸閱讀

低溫再奪命？彰化今晚新增2人OHCA累計已15人

天冷心血管病號多 高雄30歲男子中風

日職／說好的減重呢？ 西武一指新秀被下禁食令

白藜蘆醇、茄紅素是護心好成分？ 營養師破解真相

相關新聞

撇大陸搶攻美日韓 台灣水果外銷逆勢成長

農委會主委陳吉仲今在臉書發文指出，去年疫情全球肆虐，許多國家關閉國境，為國際貿易市場帶來嚴重負面影響，但台灣水果卻趁勢進...

19:35規模5.7地震全台有感 氣象局：去年12月大震餘震

國家警報大響！台灣東北地區晚間7時35分發生規模5.7中型有感地震，幾乎全台有感，最大震度4級。對此，氣象局說是去年12...

國家警報大響！19:35規模5.7地震 全台有感最大震度4級

國家警報大響！台灣東北地區晚間7時35分發生中型有感地震，北市很有感。

台鐵鐵軌低溫現裂縫 林佳龍：加強巡檢確保行車安全

台鐵池上、富里間鐵軌因低溫裂縫0.8公分，這已是一周以來，台鐵第3度出現鋼軌裂縫。交通部長林佳龍今天表示，寒流導致鋼軌熱...

口罩市場恐崩盤 廠商超前部署將客製化生產當主力

新冠肺炎疫情讓口罩變成生活必需品，廠商競相投入生產，產量暴增，為了避免陷入市場崩場危機，廠商另闢蹊徑走向客製化，口罩生產...

今晚宜蘭4級地震 台南1級暫無災情傳出

據中央氣象局地震特報，今天晚間7時35分52秒，在北緯 24.72度，東經 122.04度即在宜蘭縣政府東方 27.8 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。