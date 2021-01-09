撇大陸搶攻美日韓 台灣水果外銷逆勢成長

農委會主委陳吉仲今在臉書發文指出，去年疫情全球肆虐，許多國家關閉國境，為國際貿易市場帶來嚴重負面影響，但台灣水果卻趁勢進攻中國大陸以外的國家，外銷中國以外的其他市場皆大幅成長，如美國增加232％、南韓75％、日本39％。

去年疫情重挫全球貿易，但陳吉仲說，面對如此逆境，台灣仍持續盤點潛力市場並擴大農產出口拓銷。

以水果外銷為例，陳吉仲指出，雖然整體外銷量減少4.4%，但主因是出口到中國大陸減少13%所致，其他世界主要先進市場反而都大幅成長，像外銷美國增加了232%、南韓75%、日本39%及新加坡13%。

此外，像石斑魚外銷美、加、日、紐等中國以外市場也大幅成長61%，成功達到打開新通路並分散市場的目標。

陳吉仲表示，除了既有出口的品項在非中國市場持續成長外，農委會也把握疫情帶來的轉單效應，化危機為轉機，讓更多台灣農產品打開外銷之路。

他舉例，美國過去都從中國大陸進口生薑，但去年中國疫情導致生薑生產不足，台灣生薑於是把握機會外銷至美國超過百噸；稻米外銷也創亮眼成績，不但出口國家從17個成長到28個，出口到中國的佔比也從50%下降到38%，可見開發新市場的成效卓著。

陳吉仲提及，持續的外銷是調節台灣農產品市場很重要的工作，外銷的捲動有助於提升國內農產品的產地價格，增加農民的收入。

他進一步指出，例如去年芒果出口成長17%，出口到中國以外市場更是大幅成長64%，帶動芒果產地價格超過百元以上。

由於目前全球疫情尚未見趨緩跡象，陳吉仲強調，台灣不僅防疫是世界前段班，台灣農產品也會繼續在國際市場站穩腳步。