19:35規模5.7地震全台有感 氣象局：去年12月大震餘震

國家警報大響！台灣東北地區晚間7時35分發生規模5.7中型有感地震，幾乎全台有感，最大震度4級。對此，氣象局說是去年12月10日6.7大地震的餘震。

根據氣象局地震報告指出，晚間7時35分發生規模5.7有感地震，震央位於台灣東部海域深72km公里處，最大震度宜蘭4級、新竹縣4級、新北市3級、台北市3級、桃園市3級、花蓮縣3級、南投縣3級、台中市3級、苗栗縣3級、彰化縣3級、嘉義縣3級、台東縣2級、雲林縣2級、高雄市1級、台南市1級，幾乎全台有感。

地震測報中心主任陳國昌說，今天地震屬於隱沒帶地震，是去年12月10日規模6.7地震的餘震，上次地震非常快結束，兩、三天就沒有餘震，地震序列也符合隱沒帶地震，這次餘震發生不是罕見。

陳國昌說，隱沒帶地震屬性是釋放能量很快，但應力變型並不快，因為釋放能量快所以釋放能量通常都比較大，不像一般地表上破碎帶的地震，常常釋放中小型地震，很難累積規模5.5以上餘震。

陳國昌說，這次累積一個月才釋放5.7餘震並不罕見，當時可能沒有完全調整完應力，經過一個月擠壓就破裂。不排除未來三天有規模3以上餘震，但基本上不會再有規模較大餘震，能量算是釋放完。