天冷豬價上揚 農委會：春節價格可維持往年水準
元月開放萊豬進口後，有民眾憂心國產豬肉跟著飆漲，農委會畜牧處副處長江文全今指出，最近天氣冷，民眾在肉類消費需求有增加，因此價格上些微上揚，目前毛豬價格每公斤在74元左右。不過，他強調，已協調增加供應，今年春節前的毛豬價格會跟往連差不多，維持每公斤80元以下。
中央畜產會董事長林聰賢今表示，年關將至，往年農曆年前的毛豬價格通常都會往上漲，現在供應充足，價格也合理。
江文全表示，目前已經開始協調台糖等主要供應管道，採取增加供應的方式，根據資料顯示，這兩個月豬源充裕，比去年還多，這部分民眾可以放心，春節價格基本上會跟往年差不多，維持在每公斤80元以下。
江文全說，消費端需求多元化，要看產品部位不同會有不同價格，農委會會密切供應民生需求，每個月月底會開調配會議，會協調下個月的供應調度。
至於毛雞價格，江文全指出，目前每台斤26.5元，供應充裕，並未受到影響。
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