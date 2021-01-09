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台灣新生兒創新低！ 他30年來接生萬名寶寶嘆今年元旦「破功」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義醫院院長黃元德行醫30年，接生萬名新生兒，每年元旦幾乎都會接生元旦寶寶，今年「破功」無元旦寶寶可接生。記者卜敏正／攝影
嘉義醫院院長黃元德行醫30年，接生萬名新生兒，每年元旦幾乎都會接生元旦寶寶，今年「破功」無元旦寶寶可接生。記者卜敏正／攝影

內政部昨公布去年人口統計，國內新生兒人數僅16萬5249人創史上新低，擔任婦產科醫師30年的嘉義醫院院長黃元德說，他行醫30年，接生萬名新生兒，每年元旦幾乎都會接生元旦寶寶，今年「破功」無元旦寶寶可接生，提醒身邊朋友快結婚生子、貢獻社會。

「台灣去年只生16萬5000人，真的嗎？」黃元德昨晚在臉書留言，感嘆台灣少子化，並分享個人行醫經驗，他說，他喜歡與病人互動，選擇充滿朝氣、祝福的婦產科，過去曾1晚接生十多名嬰兒，幾乎年年都有報導他接生元旦寶寶新聞，今年卻「破功」了。

黃元德說，民國81年到85年擔任住院醫師期間，每月接生約150到200名嬰兒，記得那時候眼睛睜開就是接生，接生忙完就去睡，護理師叫他再去接生，在醫院幾乎沒時間做其他事，一晚接生多人稀鬆平常，升任總醫師時，已接生1000多名嬰兒，行醫迄今接生的孩子超過萬人。

他說，每年元旦臉書動態回顧，幾乎都是他接生抱嬰兒訊息，但今年元旦無嬰兒可接生，新年第1刀是幫癌症患者切下2公斤多的子宮，算是老驥伏櫪。但從元旦接生變成切瘤，也看到少子化和人口老化警訊，現在門診看診都鼓吹她們快嫁、快生，貢獻社會。

接生 嬰兒

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