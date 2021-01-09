影／全台最大原生樹綠籬迷宮 隱身南投2000公尺山區

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場以落葉果樹、高山蔬菜及溫帶花卉等園藝作物重要教學研究地點，也是國家植物園方舟計畫的一環，每年3月是農場最漂亮的時候，各種稀有花卉百花齊放。農場工作人員最近也加緊各種花卉栽培和場地規畫，迎接3月開放，讓遊客欣賞高山最美的春季饗宴，也認識台灣生態保育的成果。

台大梅峰農場位於台14甲線合歡山公路，海拔2100公尺的高山溫帶區，主要是作為台大園藝系園藝作物教學研究和示範經營場所，平時需要團體預約才能進入。每年3月中旬是農場最漂亮的時刻，櫻花、李花、鬱金香、彩色魯冰花、紫羅蘭、一葉蘭等平地少見的花卉盛開，還有桃花、李花隧道更是美不勝收，梅峰農場也會對外開放，讓遊客欣賞高山花卉美景。

為了呈現最美的景致和自然生態導覽，梅峰農場工作人員最近忙著加緊趕工布置，相當忙碌。梅峰農場表示，農場在休耕期栽種蠶豆作為綠肥植物，成長後直接翻耕作為綠肥。園區內栽重多種溫帶花卉和植物，包括原生種台灣一葉蘭，以及鬱金香、葉牡丹、大飛燕草，也配合國家植物園方舟計畫，成功復育棣慕華鳳仙花，成為異地復育（ex-situ conservation）基地，還有相當少見，外觀如同柳樹的喀什米爾柏。