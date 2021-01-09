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影／全台最大原生樹綠籬迷宮 隱身南投2000公尺山區
南投縣仁愛鄉台大梅峰農場以落葉果樹、高山蔬菜及溫帶花卉等園藝作物重要教學研究地點，也是國家植物園方舟計畫的一環，每年3月是農場最漂亮的時候，各種稀有花卉百花齊放。農場工作人員最近也加緊各種花卉栽培和場地規畫，迎接3月開放，讓遊客欣賞高山最美的春季饗宴，也認識台灣生態保育的成果。
台大梅峰農場位於台14甲線合歡山公路，海拔2100公尺的高山溫帶區，主要是作為台大園藝系園藝作物教學研究和示範經營場所，平時需要團體預約才能進入。每年3月中旬是農場最漂亮的時刻，櫻花、李花、鬱金香、彩色魯冰花、紫羅蘭、一葉蘭等平地少見的花卉盛開，還有桃花、李花隧道更是美不勝收，梅峰農場也會對外開放，讓遊客欣賞高山花卉美景。
為了呈現最美的景致和自然生態導覽，梅峰農場工作人員最近忙著加緊趕工布置，相當忙碌。梅峰農場表示，農場在休耕期栽種蠶豆作為綠肥植物，成長後直接翻耕作為綠肥。園區內栽重多種溫帶花卉和植物，包括原生種台灣一葉蘭，以及鬱金香、葉牡丹、大飛燕草，也配合國家植物園方舟計畫，成功復育棣慕華鳳仙花，成為異地復育（ex-situ conservation）基地，還有相當少見，外觀如同柳樹的喀什米爾柏。
由於環境過度開發，除了進行高山植物自然資源調查、造林復育及標本蒐集保存，梅峰農場在3月開放期間，除了讓遊客欣賞到罕見美麗的高山、溫帶花卉植物，也希望透過生態導覽解說，讓民眾瞭解山地資源保育急迫，一起維護珍貴的自然環境。
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