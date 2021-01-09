天冷心血管病號多 高雄30歲男子中風

寒流到，平日溫暖的高雄這兩天也「冷吱吱」，甲仙區昨天深夜即出現7.9度低溫，大型醫院心血管病號也增多，不少心肌梗塞及中風患者求醫，小港醫院近日就收治一名年僅30歲的中風病患，醫師提醒，最近早晚溫差大，有心血管疾病民眾真的要特別留意。

這兩天氣溫低，急診病患增多，高雄小港醫院近日陸續收治中風患者，前天同一時間更有4、5名疑似中風，高雄榮總元旦以來，每天約收治3至4名心肌梗塞患者。

小港醫院急診部主任劉耀華表示，求醫的中風病患多為單側手腳乏力，意識混沌，其中一名有高血壓病史，身材略為肥胖30歲男子，因右側手腳突然沒力送急診，證實中風，已收住入院。

高雄榮總昨天收治4名心肌梗塞患者，一名45歲女患者清晨到學校操場慢跑，突然倒地失去呼吸與心跳，急送醫院施以電擊，所幸救回。

劉耀華表示，有三高疾病的患者 都是心血管疾病高危險族群，天冷時尤其要注意保暖與血壓變化，更提醒老人家，清晨低溫時別急著出門，有些長輩清晨4、5點就想出門晨運，天冷都增加危險性，而若有半側肢體無力、嘴歪眼斜等疑似中風症狀，即趕快就醫。