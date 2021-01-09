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寒流襲！台鐵3天至少3起鋼軌斷裂 今上午和平=漢本又斷
寒流連日影響，台鐵驚傳至少發生三起鋼軌斷裂事件。經查，今天上午和平=漢本間東正線確實發現鋼軌有裂縫。台鐵說，已通知工務查看，預計會先裝魚尾鈑固定。
今天上午9時40分，內部回報台鐵和平=漢本間東正線K37+875鋼軌有裂縫，該路段即時起以時速30公里慢行。目前正在查看中。
至於昨天晚間7時20分池上站通知K111＋800軌道電路落下，通知電務人員查修，電務人員發現鋼軌斷裂約0.8公分，並通知工務單位現場緊急處置。
對此，台鐵說，經研判為低溫造成焊點拉裂，已由台東工務段派員依標準作業程序以大肚魚尾鈑先行加固後60公里慢行，並派員現場看守，已於今天凌晨4時43分鋼軌抽換完成，慢行解除，路線恢復正常行駛。
至於7日，台鐵斗六=斗南間西正線K269+330附近同樣發現鋼軌裂縫，經工務單位現場處理後，下午1時7分慢行解除，路線恢復正常行駛，影響4列次9分。
台鐵說，這三起都是電務處回報，是主動發現的，因為軌道間有導電線，斷掉訊號就中斷，電務就會優先去查，經查發現有縫，是熱漲冷縮拉大間隙導致，線就會斷掉。台鐵說，電務處彌補工務巡軌不一定看到狀況的問題。
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