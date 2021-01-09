台鐵出書時機惹議！ 張政源親上火線：湊巧、沒歌功頌德

台鐵局長張政源15日退休，台鐵卻在6日卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本，耗資884萬，時間點敏感引發爭議。對此，張政源今上午親自開記者會，表示時間點是「湊巧」，且這是屬於台鐵的書不是屬於個人，不是歌功頌德的書。

張政源說，對於很多人質疑台鐵局長下周要退休，說是局長自己歌功頌德，他要誠懇呼籲民眾去買這四本書，很多是基層員工，投入過程中的心得跟感想，「這是屬於台鐵的書不是屬於個人」，看過就很明白，「不是歌功頌德的書」。

張政源說，台鐵有百年歷史，長期以來提供城際、都會服務，客貨運也都滿足社會需求。這兩年變動比較大，福利待遇上爭取生活津貼，改善員工生活環境，唯有安全環境才能提供安全服務。業務上也有所突破，108年行車事故就比107年降低很多，是歷年最低，希望社會大眾給鼓勵。109年剛結束，總事故件數也比108年低，這都是努力的成果。

張政源說，對安全部份，同仁日以繼夜就是為了提供安全服務，每天要面對氣候挑戰、人為因素影響，或是可能機械不良等，同仁都會在第一時間處理，不足處也會從系統面、作業程序，各方面改善。行政院總體檢小組事項已改善八、九成，後續事項再努力，新書為的是記錄努力方向，一起讓台鐵服務做到更好。

媒體問，排版上出現錯誤，是否代表倉促改在退休前出版？對此，張政源說，出書是去年年度計畫，應該要早在去年完成，只是因為有些因素，包含新冠肺炎等，「是時間上湊巧」，不是配合退休，去年就應該出。

針對交通部昨天對標案金額「感到困惑」，出新書金費交通部長林佳龍是否知悉？張政源說，要藉由這個機會感謝交通部長林佳龍，生活津貼是他大力支持才會得到行政院同意。整個改革過程中，簽訂團體協約、便當授權跟全家合作、鐵道旅遊鳴日號觀光列車公開標售等過程，部長都親自參與，改革過程給予很多指導。

張政源說，交通部希望各單位成果讓社會大眾知道，去年年初就再規畫把努力過程做成書，讓社會大眾可以看，過程部長了解。但標案機關分層負責，標案完全由台鐵局主導，過程細節沒有跟部長報告必要，但他都會了解。800多萬經費採購是專案處長就可以決定，用最有利標等規範，一切按照採購法規定依法辦理。

面對外界質疑台鐵無論美學、安全或誤點，都才起頭，還沒看到顯著成效，為何要趕在此時出書？普悠瑪事件後兩年144項都改完了嗎？為何不是三年、四年、五年出書？

台鐵局副局長馮輝昇說，144項改善計畫，就是希望達到九成，大多數改善項目都達成，兩年來努力的成果做初步展現。當然，百年台鐵很多地方需要改革，改革腳步不會停止，會持續努力。專書就是持續溝通方式。

台鐵局專案工程處處長陳宗宏則說，專書紀錄跟製作盤點兩年多改革幅度很大的事，之前都沒有做過專書，之前是單件事項，比較片面跟局部，詳細規畫跟企畫花了一年完成，之前執行過程則沒有詳細紀錄。