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884萬元新書虧本賣？ 台鐵稱「價格不一定等於價值」

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884萬元新書虧本賣？ 台鐵稱「價格不一定等於價值」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵局長張政源。記者曾原信／攝影
台鐵局長張政源。記者曾原信／攝影

台鐵局長張政源15日即將退休，台鐵6日卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本，耗資884萬，內容提及張政源帶領團隊功績，引發內外部非議。且經試算，就算1萬2000本全數售出，也僅有600萬收入，根本是入不敷出、虧本賣。對此，台鐵局說，「價格不一定等於價值」，希望透過文字紀錄讓社會大眾來做溝通。

台鐵局昨天說，企畫設計及印刷費為713萬，占了81%。為增加銷售，另編列三場次新書發表系列活動91萬元及銷售推廣費用80萬元，預計於全台台鐵夢工場門市及網路通路銷售，所得將挹注台鐵局收入。

根據本報試算，台鐵規畫四本專書將各印製3000本，每本定價500元。換算下來，全部售罄，收入也僅有600萬元，相較於884萬元的決標金額，仍舊「入不敷出」。

面對新書爭議，張政源今上午親上火線，帶領副局長馮輝昇、專案工程處處長陳宗宏說明。面對媒體詢問是否本來就打算虧本賣？陳宗宏說，該專書最困難是資料蒐集還有影片授權，企畫設計費用就是65%、印刷製作16%，希望新書有深度探討，透過書籍跟社會大眾溝通。

陳宗宏說，販售規畫上就是希望透過書籍回饋販售，挹注台鐵收入。「價格不一定等於價值」，希望透過文字紀錄讓社會大眾來做溝通。另外遠見平台已經做書籍販售，公部門有採購程序要走，完成驗收就會在網路平台販售。

馮輝昇則說，當初用最有利標招標，希望這本書可以呈現最好品質。而一部份支出成本從銷售所得挹注，更重要是對社會大眾跟內部同仁溝通。「內部溝通價值，當初標案有考慮進去」。

張政源則說，外界質疑800多萬金額，但其實設計上有回收、回饋販售機制，套書四本各印3000本，總共1萬2000本，定價500元，經過折扣也能回收4、500萬以上，換算起來費用有其合理性。「並不是台鐵砸大錢做機關行銷宣傳」。

台鐵局全套專書共有四本，分別是談台鐵美學的「解構鐵道美學」，講述企業經營的「象龜學跳舞」，以及「台鐵風華百年一瞬」、「軌道經濟未來式」，四本書在有關台鐵美學、企業經營等內容，多次提到是張政源領導所做出的改革。

台鐵局長張政源說明出新書爭議。記者曾原信／攝影
台鐵局長張政源說明出新書爭議。記者曾原信／攝影

台鐵 張政源

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