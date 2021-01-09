在空中見證愛情！可樂+長榮「類出國包機」初三啟航

繼推出春節100種玩法後，可樂旅遊在大年初三、情人節當天，加碼推出「搭飛機微旅行」計畫；另與桃園市政府與台東縣政府攜手規劃在地遊程，獨贈新春大禮包。

可樂旅遊2021年首場與長榮航空攜手合作「春節限定類出國包機2.0」活動，於2月14日(大年初三)啟航，共計184個席位，旅客可在去程或回程搭乘，享受陸上與空中雙重交通的體驗。同時也為旅客設計專屬識別證及專屬登機證書，搭配長榮的機上免稅品預購2件以上7折。

除了結合航空資源，可樂旅遊也將起訖點「桃園─台東」雙城包進行程。像是擁有雙鐵共構的桃園高鐵站，GLORIAOUTLETS華泰名品城、Xpark水生公園，以及COZZI Blu和逸飯店，都是不可錯過的選擇；桃園28家觀光工廠也宛如遊樂園般新奇有趣。

媲美歐洲小瑞士的私房景點台東森林公園，其中被黑森林包圍的「琵琶湖」，清澈的湖水宛如天然畫作；位於金剛山山腳下的「金剛大道」是台東長濱的私房景點，也是忠勇自行車道的一部份，筆直道路望向盡頭即是蔚藍的太平洋；充滿音樂與美酒的「鐵花村音樂聚落」，大片草地及文創攤商進駐，入夜彩繪熱氣球燈紛紛亮起，坐在草地上微醺欣賞街頭表演，體驗台東的慢生活。此外，也有很年味的景點，像是保存完整的「卑南王家三合院」，在院裡享用步步糕升茶席、親手寫春聯。