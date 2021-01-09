快訊

廢奴畫像前的邦聯旗：美國會陷落「超時空衝擊照」

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉了

在空中見證愛情！可樂+長榮「類出國包機」初三啟航

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台東山里教堂。圖／可樂旅遊提供
台東山里教堂。圖／可樂旅遊提供

繼推出春節100種玩法後，可樂旅遊在大年初三、情人節當天，加碼推出「搭飛機微旅行」計畫；另與桃園市政府與台東縣政府攜手規劃在地遊程，獨贈新春大禮包。

可樂旅遊2021年首場與長榮航空攜手合作「春節限定類出國包機2.0」活動，於2月14日(大年初三)啟航，共計184個席位，旅客可在去程或回程搭乘，享受陸上與空中雙重交通的體驗。同時也為旅客設計專屬識別證及專屬登機證書，搭配長榮的機上免稅品預購2件以上7折。

除了結合航空資源，可樂旅遊也將起訖點「桃園─台東」雙城包進行程。像是擁有雙鐵共構的桃園高鐵站，GLORIAOUTLETS華泰名品城、Xpark水生公園，以及COZZI Blu和逸飯店，都是不可錯過的選擇；桃園28家觀光工廠也宛如遊樂園般新奇有趣。

媲美歐洲小瑞士的私房景點台東森林公園，其中被黑森林包圍的「琵琶湖」，清澈的湖水宛如天然畫作；位於金剛山山腳下的「金剛大道」是台東長濱的私房景點，也是忠勇自行車道的一部份，筆直道路望向盡頭即是蔚藍的太平洋；充滿音樂與美酒的「鐵花村音樂聚落」，大片草地及文創攤商進駐，入夜彩繪熱氣球燈紛紛亮起，坐在草地上微醺欣賞街頭表演，體驗台東的慢生活。此外，也有很年味的景點，像是保存完整的「卑南王家三合院」，在院裡享用步步糕升茶席、親手寫春聯。

「搭飛機微旅行」計畫去回交通搭配台鐵/高鐵及飛機、入住五星飯店或質感文旅，「雙節同慶」專屬價9,420元起。

台東森林公園琵琶湖。圖／可樂旅遊提供
台東森林公園琵琶湖。圖／可樂旅遊提供

台東 高鐵 長榮

延伸閱讀

長榮目標價 滙豐喊52元

長榮上月績增58% 創新高

長榮首推三天兒童冬令營 11日前報名享早鳥價

長榮每股賺0.85元 飆223倍

相關新聞

退休前夕花公帑 台鐵局長耗資884萬出書

台鐵局長張政源即將在本月十五日退休，台鐵近期卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本，耗資八八四萬，其中「象龜學跳...

煞車參數設定有落差！ 台鐵最美區間車春節上路喊卡

台鐵新購通勤電聯車EMU900被喻為「史上最美區間車」，首批去年10月抵台，若試車順利，預計春節前投入北部營運。未料，去...

在空中見證愛情！可樂+長榮「類出國包機」初三啟航

繼推出春節100種玩法後，可樂旅遊在大年初三、情人節當天，加碼推出「搭飛機微旅行」計畫；另與桃園市政府與台東縣政府攜手規...

清晨14度！墾丁冷住房率更冷 屏東月底熱推千元補助

寒流發威，今天全台都壟罩在低溫中，位處全台最南的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最冷的14度，雖然白天陽光露臉回升到...

懶人包／防疫旅館不夠用？這些星飯店推「備援」專案

中央流行疫情指揮中心宣布，居家檢疫規定升級為「1人1戶」，加上農曆春節返鄉潮，防疫旅館供不應求。多家星級飯店打出「安心備...

低溫凍裂花東鐵路鋼軌 台鐵連夜維修已復駛

台鐵台東池上站和富里站間軌道電路昨晚出問題，電務人員巡軌發現鋼軌出現0.8公分裂縫，緊急通報搶修，經台東工務段等單位維修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。