清晨14度！墾丁冷住房率更冷 屏東月底熱推千元補助

寒流發威，今天全台都壟罩在低溫中，位處全台最南的屏東縣恆春鎮，今天清晨也創下入冬以來最冷的14度，雖然白天陽光露臉回升到18度，還是讓習慣暖冬的恆春鎮民直呼好冷；低溫加上疫情陰霾，降低民眾出遊意願，屏東縣農曆春節連假以外的住房率平均只有三至四成，為拉抬淡季住房率，縣府27日起將推千元暖冬優惠補助方案，官方和業者各半。

這波寒流來襲讓恆春鎮民感受寒流威力，一早起床都說「怎麼這麼冷」；恆春氣象站說，恆春鎮因位處台灣最南媏地理位置，冬季氣溫相對暖和，今天清晨降到14度，較前波寒流15度更低，白天陽光出來後回升，但不是最冷，最低溫紀錄出現在1963月1月27日的12.5度；另屏東縣春日鎮大漢山頂今天7時最低溫0.9度，平地最低溫是今天清晨6時里港和鹽埔鄉的9度。

低溫加上國際新冠肺炎疫情入冬後升溫，國內防疫措施也趨嚴，民眾出遊意願低，國旅的指標地屏東恆春半島，元旦連假遊客跌逾三成，創下去年中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到墾丁宣傳「防疫自由行」後，業績最慘的一個連假，墾丁本月平日住房約三至四成、假日六成，旅宿業叫苦一片，包括縣觀光協會、民宿協會向縣府提議，以官方和業者各半優惠方式，拉抬淡季旅遊市場，縣府也在昨天敲定千元暖冬補助方案。

縣府交通旅遊處長黃國維說，經和業者開會研議達成每房千元優惠方案共識，由縣府與業者各負擔一半，時間從本月27日起至3月中旬，比照之前中央安心旅遊補助方式，民眾可上官網申請，額度是1萬間，便利又快速；在暖冬住房優惠方案外，縣府還將陸續舉辦大型音樂會等活動，用多一度的熱情吸引全國民眾到氣溫相對溫暖的國境之南旅遊。

屏東縣民宿協會說，去年10月底交通部安心旅遊結束後，住房率就狂跌，即使是墾丁核心地區平日都只有三成，元旦連假也因疫情受到影響，國際疫情仍嚴峻，國內防疫措施轉趨嚴，觀光旅宿業憂心忡忡，這次官民合作推出暖冬旅遊補助，希望可以拉抬至少三成的住房率。