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懶人包／防疫旅館不夠用？這些星飯店推「備援」專案

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
石門水庫福華渡假飯店也加入長住優惠專案。圖／福華飯店集團提供
石門水庫福華渡假飯店也加入長住優惠專案。圖／福華飯店集團提供

中央流行疫情指揮中心宣布，居家檢疫規定升級為「1人1戶」，加上農曆春節返鄉潮，防疫旅館供不應求。多家星級飯店打出「安心備援」方案，強調把家讓給防疫者，讓家人住飯店，各種長住專案也更划算，五星飯店平均每日2千有找。要注意的是，這些專案多為純住房、不含早餐；台北各飯店另可搭配北市府加碼最高7,000元補助。

晶華酒店即日起推出的「安心Long Stay」方案，釋出全新整裝完成的「雲天露台家庭房」，邀請有防疫需求民眾的家人前來入住，房內配備兩張大床、獨立客廳、私人露臺，20坪空間寬敞舒適，可入住至多四人，以安心14天方案入住、每房每晚4,800元，另可搭配栢麗廳自助早餐買一送一的優惠。其他房型每晚最低3,400元含早餐。

擁有四鐵共構優勢台北六福萬怡酒店，也針對居家檢疫者的家人推出「愛家人安心住房專案」，即日起至3月31日，單人連續入住卓越客房15晚共3萬元，平均每房每晚2千元。

雲朗觀光集團發動旗下7館，即日起推出「把安全留給家人」住房優惠專案，每房最低1,500元起，雙人房與四人房同價。業者表示，將提供超過1,100間客房投入家人防疫備援行動。其中，君品酒店純住房每房每晚2,500元，翰品酒店桃園、新莊、花蓮、高雄、兆品酒店嘉義、台中每房每晚1,500元，每日限量，訂滿為止。

福容大飯店全台多處據點即日起推出「來福容寵愛家人安心入住」優惠專案，包括新北深坑的福容台北二館、福容中壢店、福容桃園店、福容林口店以及福容高雄店，均為兩人入住1,500元；另外，台北市中心的五星級飯店福容台北一館、福容桃園機捷A8店兩人2,500元。優惠至3月31日，須入住7天以上，純住房、不含早餐，每日限量供應。

福華飯店集團也有「我OK我來住」專案，可跨店、入住8晚以上，不限平假日。台北福華、台中福華、石門水庫福華每晚2,000元起，新竹福華1,200元，高雄福華1,699元，斗六華安大飯店1,900元起。入住天數愈長、房價愈低，即起至6月30日開放預訂。

老爺酒店集團旗下2家老爺會館也響應全民防疫，推出「我OK我來住」方案提供居檢者的家人住飯店優惠，以林森會館4人房型為例，每房每晚1,700元、約27折。

捷絲旅台北西門館即日起至2月25日也有「安心旅館補助住房專案」，補助檢疫者家人只要連續入住14晚以上，飯店加碼每晚現減800元，雙人房優惠價每晚1,500元起，搭配官網訂房加購高鐵車票8折起。

海霸王集團旗下的德立莊酒店台北館及高雄博愛館，即日起推出「換家人旅宿14天專案」，台北館雙人入住每人每晚788元，高雄博愛館雙人入住每晚每人666元。每房另加贈3,000元餐飲券，住客可憑餐飲券於海霸王旗下餐廳消費。

台北六福萬怡酒店針對居檢者的家人，連續入住卓越客房15晚共3萬元，平均每房每晚2千元。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店針對居檢者的家人，連續入住卓越客房15晚共3萬元，平均每房每晚2千元。圖／六福旅遊集團提供
福容台北一館專案價每晚2,500元。圖／福容大飯店提供
福容台北一館專案價每晚2,500元。圖／福容大飯店提供
防疫旅館一房難求，各大飯店推出「家人住飯店」的專案優惠，據點交通便利，更有優勢。圖／福容大飯店提供
防疫旅館一房難求，各大飯店推出「家人住飯店」的專案優惠，據點交通便利，更有優勢。圖／福容大飯店提供
君品酒店雅緻客房，防疫備援方案每房每晚2,500元。圖／雲朗觀光集團提供
君品酒店雅緻客房，防疫備援方案每房每晚2,500元。圖／雲朗觀光集團提供
捷絲旅台北西門館「安心旅館補助住房專案」，依住宿人數贈送吃到飽自助式早餐。圖／晶華國際酒店集團提供
捷絲旅台北西門館「安心旅館補助住房專案」，依住宿人數贈送吃到飽自助式早餐。圖／晶華國際酒店集團提供
晶華酒店雲天露臺家庭房可入住至多四人。圖／晶華國際酒店集團提供
晶華酒店雲天露臺家庭房可入住至多四人。圖／晶華國際酒店集團提供
德立莊酒店台北館也加入家人安心住房專案。圖／德立莊酒店提供
德立莊酒店台北館也加入家人安心住房專案。圖／德立莊酒店提供
老爺會館台北南西鄰近捷運中山站，步行即可暢遊南西商圈、赤峰街等觀光熱點。圖／老爺酒店集團提供
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