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低溫凍裂花東鐵路鋼軌 台鐵連夜維修已復駛

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供
台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供

台鐵台東池上站和富里站間軌道電路昨晚出問題，電務人員巡軌發現鋼軌出現0.8公分裂縫，緊急通報搶修，經台東工務段等單位維修，研判是低溫導致焊點拉裂，當時仍有北上普悠瑪列車須通行，行經當地都以60公里時速慢行，今天凌晨前抽換完成，恢復正常行駛。

台鐵表示，昨晚7點20分池上站通知K111＋800軌道電路落下，緊急通知電務人員查修，電務人員巡軌發現池上和花蓮富里站間鋼軌出現約0.8公分裂縫，並通知工務段緊急處置。當時池上平地氣溫約9度。

工務人員研判為低溫造成焊點拉裂，台東工務段依標準作業程序維修，以大肚魚尾鈑先加固後，通知各列車行經當地以60公里慢行，並派員現場看守，再利用夜間在低溫下抽換鋼軌，今早第一班車已經解除慢行限制，恢復正常行駛。

台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供
台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供
台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供
台東縣池上火車站和花蓮富里站間鋼軌遭低溫凍出裂縫，台鐵連夜在低溫下搶修。圖／台鐵提供

低溫 台東

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