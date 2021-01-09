低溫凍裂花東鐵路鋼軌 台鐵連夜維修已復駛

台鐵台東池上站和富里站間軌道電路昨晚出問題，電務人員巡軌發現鋼軌出現0.8公分裂縫，緊急通報搶修，經台東工務段等單位維修，研判是低溫導致焊點拉裂，當時仍有北上普悠瑪列車須通行，行經當地都以60公里時速慢行，今天凌晨前抽換完成，恢復正常行駛。

台鐵表示，昨晚7點20分池上站通知K111＋800軌道電路落下，緊急通知電務人員查修，電務人員巡軌發現池上和花蓮富里站間鋼軌出現約0.8公分裂縫，並通知工務段緊急處置。當時池上平地氣溫約9度。