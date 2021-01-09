越冷越開花！ 桃園角板山梅花季今天登場

寒流追雪，也不忘來追如白雪般的梅花！桃園市復興區角板山行館園區逢冬季盛開梅花，是北台灣最佳賞梅地點，最近梅花陸續綻放，桃園市風景區管理處角板山梅花季今天起一連2個周末假日開跑，以「饗樂品茗賞梅趣」為主軸舉行賞梅活動，並邀桃園市茶藝促進會辦理品茗茶會，歡迎遊客上山一邊品茗，一邊聆聽音樂，來場美好賞梅體驗。

2021角板山行館園區梅花季-饗樂品茗賞梅趣活動分別在9日、10日、16日、17日舉行，園區內規畫6大主題，有草地童玩親子樂、賞梅野餐闔家歡、弄梅茶會、歡樂打卡遊梅園、賞梅揮毫迎新春、文創手作遊市集，希望透過一系列親子賞梅活動，讓大人欣賞美景也帶孩子擁抱自然。

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，2021角板山行館梅花季系列活動，有古箏、小提琴、中國笛等音樂演奏與三民國小森巴鼓、介壽國小合唱團等在地原住民表演團體，與前來現場的民眾互動，另還安排6項親子草地遊戲、梅樹下野餐讓大朋友、小朋友都能一起同樂，現場還提供每日打卡免費發送100份「2021角板山梅花季」紀念品，並邀請在地工藝師現場教學馬告特色手工皂DIY活動和在地攤商市集，活動豐富多元。

角板山行館梅園是北台灣最大的梅園之一，風管處長廖育儀說，梅園面積2公頃，種植296棵梅樹，老梅樹於1961年間栽種，為改善梅園環境，市府去年初向營建署申請補助3千萬元，改善園區多處鋪面、戰備隧道景觀、梅樹植栽基盤改良、建立友善步道，改善工程已部份完成，園區已於元旦起開放民眾參觀，開放範圍含梅園、角板山行館、思親亭、戰備隧道、樟腦文史特展館、景觀池等區域。

不過部分區域因施工中暫停開放，園區南側入口也暫停出入，請民眾在這段期間由北門入口或中正路入口進出園區參觀，全區預計於1月中旬完工全部開放。