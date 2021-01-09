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炸排骨飯僅第三！營養師曝「便當熱量TOP6」燴飯藏陷阱嚇翻

聯合新聞網 / 綜合報導
三寶飯一個熱量將近一千大卡，因為肉很多為肥肉，菜大部份用雞油或是鴨油去炒，整個便當都是非常油，有人也喜歡在白飯上淋油蔥，油脂爆表，如果要減肥的話建議避開。 圖／聯合報系資料照
三寶飯一個熱量將近一千大卡，因為肉很多為肥肉，菜大部份用雞油或是鴨油去炒，整個便當都是非常油，有人也喜歡在白飯上淋油蔥，油脂爆表，如果要減肥的話建議避開。 圖／聯合報系資料照

隨著生活型態改變，許多人成為外食族，不開伙直接買店家的來吃，方便又快速，而便當價格便宜、菜色豐富，是不少人的首選，營養師公開了六款市面上常見的便當，特別要注意的是燴飯，雖然熱量比炒飯低，但油脂含量超高，她也提醒大家選餐時一定別忘了注意含油量。

臺安醫院營養師劉怡里在節目「健康2.0」提到了六款常見便當的熱量，第一名為三寶飯，一個熱量將近一千大卡，因為肉很多為肥肉，菜大部份用雞油或是鴨油去炒，整個便當都是非常油，有人也喜歡在白飯上淋油蔥，因此油脂是爆表的，如果要減肥的話建議避開，第二名則為控肉飯，一個則約935卡左右。

第三名則為炸排骨飯，一個約有925大卡，另外很多人以為熱量最高的炒飯，排在第四名，一個約為718大卡，第五第六名分別是牛腩燴飯680大卡、513大卡的三鮮燴飯，劉怡里提醒，雖然燴飯在這幾款內熱量相對低一些，但油脂卻是偏高，因為處理的過程要勾芡，油需要放多一些，因此熱量500多看起來還好，油脂卻比炒飯還多。

衛生署建議的午餐熱量標準為700-900大卡，但依工作性質活動調整，營養師建議，挑選便當不能只單看熱量，還要看蛋白質、蔬菜量和烹調方式，要做到多蔬菜、少肉和低油烹調，讓營養均衡，熱量相對也比較不容易超標。如果中餐吃了熱量較高的便當，晚餐能選擇其他如湯麵類主食，搭配燙青菜或滷豆腐，同樣能吃到主食、纖維、維生素、蛋白質等營養，熱量比便當減低許多。

便當

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