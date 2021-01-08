台鐵豪砸884萬出新書 原來有713萬都花在這...

台鐵局長張政源將在1月15日退休，不到一周前夕台鐵卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本耗資884萬，不僅外界錯愕，內部也不埋單，連交通部都請台鐵說明清楚費用運用。對此，台鐵表示，有713萬、81%都用在企畫設計及印刷費用。

台鐵說，107年普悠瑪事故後，在全局運安、企畫、運務、工務、機務及電務等各單位共同努力下，持續辦理各項改革工作，為使大眾了解過去兩年來台鐵局全體同仁的努力成果及持續推動改革方向，規畫以專書方式，針對美學設計、經營管理、歷史文化及多元價值等四大面向紀錄改革進程，歷經素材彙整、採訪、撰寫及設計印刷，於6日正式出版銷售。

台鐵說，該案於去年4月開始籌畫整理同仁們改革歷程及相關資料，7月22日辦理「2020台鐵專書出版委託專業服務」案招標，計有三家廠商參與投標，8月13日決標，由遠見天下文化出版股份有限公司承攬。

台鐵說，2020台鐵專書出版委託專業服務案出版「Train For Change 一張通往改變的車票」專書，以四本專書的形式，聚焦在經營管理、多元價值、美學設計、歷史文化等蛻變內涵，總經費為884萬元，其中企畫設計及印刷費用共計713萬，佔總經費81%，主要進行蒐集彙整、整體企畫設計、編輯、採訪、攝影、影像授權、文字創作編輯等工作，四本專書各印製3000本，每本定價為500元，四本一套，預計將於全台台鐵夢工場門市及網路通路銷售，所得將挹注本局收入，考量為增加本套專書銷售，另編列三場次新書發表系列活動91萬元及銷售推廣費用80萬元。

台鐵說，為了記載百年老店台鐵近兩年的改革歷程，台鐵出版「Train For Change 一張通往改變的車票」專書，以四本專書的形式，從四大面向解讀台鐵的蛻變密碼：從經營管理角度出發，以八大改革台鐵組織變革的「象龜學跳舞」；闡述軌道經濟不同面向與多元價值的「軌道經濟未來式」；從觀光列車改造，注入美學設計於台鐵車輛、車站改造及品牌形象的「解構鐵道美學」；以及爬梳六大經典車站及多處古蹟與建築古今變化，展現台鐵鐵道文化傳承之重視的「台鐵風華 百年一瞬」。展望明年，百年台鐵仍將持續努力推動改革精進，以提供社會大眾更安全、可靠、舒適的旅運服務。