聽新聞
test
0:00 / 0:00
與日韓相似99%！ 高雄茄定濕地候鳥檢出高病原禽流感
暨嘉義縣鰲鼓濕地尖尾鴨，檢出與日本近期發生禽流感疫情並度高度相似的H5亞型高病原性禽流感後，農委會防檢局今天再度宣布，高雄市茄定濕地候鳥(鴨科)排遺檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，請養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護，以防堵病毒入侵。
防檢局表示，這次檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，經比對HA基因之部分序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞發現，以及11月在日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度為99%。
防檢局說，病毒已造成韓國60個(含禽場及野鳥)案例，撲殺家禽1490萬隻，及日本34個禽場案例，撲殺家禽數達500萬隻。近日又逢寒流來襲，養禽場禽隻緊迫高，病毒一旦入侵國內產銷鏈，易透過多種途徑於禽場間快速傳播。
防檢局表示，養禽業者於寒流期間，應適時開起禽舍保溫設備，並確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。養禽場倘被動物防疫機關查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言