與日韓相似99%！ 高雄茄定濕地候鳥檢出高病原禽流感

暨嘉義縣鰲鼓濕地尖尾鴨，檢出與日本近期發生禽流感疫情並度高度相似的H5亞型高病原性禽流感後，農委會防檢局今天再度宣布，高雄市茄定濕地候鳥(鴨科)排遺檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，請養禽業者務必提高警覺，加強禽場生物安全防護，以防堵病毒入侵。

防檢局表示，這次檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，經比對HA基因之部分序列，與今年1月在歐洲斯洛伐克蛋雞發現，以及11月在日本鹿兒島羅文鴨排遺發現的H5N8病毒相似度為99%。

防檢局說，病毒已造成韓國60個(含禽場及野鳥)案例，撲殺家禽1490萬隻，及日本34個禽場案例，撲殺家禽數達500萬隻。近日又逢寒流來襲，養禽場禽隻緊迫高，病毒一旦入侵國內產銷鏈，易透過多種途徑於禽場間快速傳播。

防檢局表示，養禽業者於寒流期間，應適時開起禽舍保溫設備，並確實依照所在地縣市政府公告之「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。養禽場倘被動物防疫機關查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。