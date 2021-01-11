為寶貝打穩健康基礎！幼貓關鍵成長期從飲食做起

毛小孩的健康要從小打好基礎，必須透過日常飲食攝取所需的營養，尤其在成長期更要細心呵護。以貓咪來說，幼貓時期是生理和行為發生巨大變化的階段，在斷奶後到成年前的發育期，蛋白質需求量高，除了應挑選幼貓專用配方的乾糧與濕糧之外，一般來說4個月前後是一個分界， 除了應挑選幼貓專用配方的乾糧與濕糧之外，食物的質地、口感、顆粒、餵食餐數都應該視每一隻貓咪的成長狀態做調整。

毛小孩的健康要從小打好基礎，必須透過日常飲食攝取所需的營養，尤其在成長期更要細心呵護。 圖／吳彥峰提供

祐熙動物醫院院長許時輔表示，剛斷奶時可先從幼貓專用的肉泥、濕糧或以溫熱水泡軟小顆粒的乾糧餵食，如果貓咪比較挑食，可在食物中摻入少許幼貓成長奶粉，或是乾、濕糧都備妥方便替換，以貓咪食慾好為主，建議挑選知名大廠、符合AAFCO（Association of American Feed Control Official）美國飼料品管協會標準認證的幼貓專用乾糧與濕糧，藉由食物就能攝取成長期所需的各種營養。一般而言．2個月以上的幼貓每天可餵4餐、4個月以上可餵3餐、6個月以上可調整為2餐，每餐餵食量可參考貓咪體重做調節。

祐熙動物醫院院長許時輔表示，剛斷奶時可先從幼貓專用的肉泥、濕糧或以溫熱水泡軟小顆粒的乾糧餵食，如果貓咪比較挑食，可在食物中摻入少許幼貓成長奶粉。 圖／吳彥峰提供

在乾、濕糧的選擇上，許時輔院長說沒有一定的準則或搭配比例，主要還是看營養配方是否符合自家貓咪的年齡等需求，餵食量建議參考幼貓配方包裝上的建議，使用幼貓專用配方能提供幼貓健康成長所需的營養支持。另外當然要看產品的適口性是否可以滿足自家貓咪，畢竟吃得下去才能攝取營養。「觀察」是照顧寵物的重要環節，有些貓咪食慾太旺盛，萬一吃太多或吃太快可能會有軟便、消化不良、嘔吐等狀況，應隨時留意貓咪的進食與排便。

通常幼貓大約12個月大左右可逐漸轉換為成貓乾、濕糧，過程應循序漸進、在原有的食物中逐步增加成貓食品的比例，以免出現腸胃不適；有些貓咪體質比較敏感，也需要從日常觀察中找出最適合自家貓咪的飲食組合。

有些人會用牛奶餵幼貓，許時輔院長指出「牛奶中的乳糖比例較高，幼貓可能會因無法消化而容易腹瀉，最好是選擇幼貓專用奶粉；幼貓的腸道菌叢發育尚未完整，建議單純化食物種類並避免給予零食之類的多餘熱量! 」

通常幼貓大約12個月大左右可逐漸轉換為成貓乾、濕糧，過程應循序漸進、在原有的食物中逐步增加成貓食品的比例，以免出現腸胃不適。 圖／吳彥峰提供

貓咪的日常飲水狀況是貓奴最掛心的關鍵之一，要是擔心貓咪不愛喝水，可在家中各角落多擺放幾個水碗或飲水機，並且經常更換乾淨的水，也可適度搭配濕糧。

幼貓的日常照護除了食慾與飲水之外，也應注意精神與活動力。尤其幼貓正是精力旺盛又愛玩的年紀，也開始學習攀爬和跳高，居家的繩索類、針線、充電線、免洗筷包裝袋等一定要妥善收放在櫃子或抽屜裡，避免幼貓亂咬而不慎吞下肚；玩具應選擇一體成形、較不易脫屑的款式，最好是在有家人陪同時玩。

另外，許時輔院長提醒要注意貓咪的寄生蟲、心絲蟲預防，雖然許多家貓不常外出，但心絲蟲是透過蚊子叮咬傳染，建議依循醫師指示每個月使用口服藥或滴劑。

貓咪的日常飲水狀況是貓奴最掛心的關鍵之一，要是擔心貓咪不愛喝水，可在家中各角落多擺放幾個水碗或飲水機，並且經常更換乾淨的水，也可適度搭配濕糧。 圖／吳彥峰提供

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