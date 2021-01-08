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姊妹檔37年照顧80童 「當寄養媽媽 心不會老」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會今召開記者會，招募500戶寄養家庭心血。記者葉冠妤/攝影
家扶基金會今召開記者會，招募500戶寄養家庭心血。記者葉冠妤/攝影

投入兒少寄養安置服務邁入第40年的家扶基金會，累計至2020年第3季已有4499戶寄養家庭投入，提供近55922人次的兒少寄養安置服務，今天召開記者會號召500戶寄養家庭新血。擔任寄養家庭長達37年的姊妹檔馬安娜、馬安琪則現身分享經驗，兩人加起來照顧過80個孩子，無論是照顧無肛症、身障孩子、或僅16天大的嬰兒，姊妹倆都不喊累，更直呼當寄養媽媽能永遠保持年輕心態。

家扶執行長何素秋表示，寄養家庭的照顧，改變很多孩子的一生，且符合去機構化的國際潮流，然而，寄養家庭招募困難，家扶每年辦400多場次招募活動，願意加入的家庭卻只有16%。

經營幼稚園的馬安娜，將當年早產的心碎化為大愛，開啟寄養媽媽生涯，後來姊姊也一起響應，兩姊妹家庭全心投入，37年來照顧過80位寄養童。馬安娜回憶，曾照顧一名無肛症的孩子，常常需要幫他清洗衣物，老師一打電話來，她就要趕赴學校協助清理。

馬安娜則曾照顧僅出生16天的嬰兒，長達9個月夜不成眠，但當小嬰孩第一次開口喊mama，當時年紀已經可當奶奶的她，仍舊感動落淚。

已經60幾歲的馬家姊妹都說，和孩子在一起的心都不會老，打開家門得到更多愛！姊妹倆都將寄養服務當成使命，從未想過退休。

44歲的邱鏡峯及妻子丁莉曾服務近3年，邱鏡峯說，自己的媽媽就擔任寄養媽媽，由於媽媽年事已高，他接手傳承，投入服務前，還經過全家公投，當時6歲女兒舉雙手贊成，至今已照顧過3位寄養童，丁莉曾表示，女兒說將來也要當寄養媽媽，擔任寄養家庭，儼然已成為邱家傳統。

藝人曾國城也首次代言家扶基金會寄養家庭招募計畫，並與新生代演員白潤音攜手合作公益微電影「最後一夜-家扶寄養40th」，曾國城說，每個孩子都是一顆種子，這顆種子未來會如何成為社會的良善力量，就是要看我們現在都對這些孩子做些什麼，孩子是國家未來重要的力量，還有許多徬徨失依的孩子需要大家幫忙，呼籲大家投入寄養家庭。

投入寄養服務37年的馬安娜、馬安琪，姊妹檔這麼多年來共照顧80名寄養童。記者葉冠妤/攝影
投入寄養服務37年的馬安娜、馬安琪，姊妹檔這麼多年來共照顧80名寄養童。記者葉冠妤/攝影

寄養家庭 嬰兒

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